Contract suspendat în ziua plasării sub control juduciar

Măsura controlului judiciar a fost menținută și după contestația depusă de cel vizat. Printre interdicțiile impuse de Judecătoria Vaslui (dosarul nr. 5433/333/2026), se numără și următoarea: „să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta, respectiv aceea de profesor în învățământul liceal”.

Cadrul didactic este cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor. Conducerea școlii a decis să-i suspende contractul de muncă profesorului în cauză, imediat după plasarea acestuia sub control judiciar. O astfel de măsură este impusă, de altfel, de Legea învățământului preuniversitar.

Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” din Vaslui.

„Cazul a fost încadrat și gestionat ca situație gravă ce presupune suspiciuni cu privire la comportamente incompatibile cu statutul cadrului didactic și cu normele de protecție a elevilor, fiind urmate procedurile specifice de notificare și colaborare instituțională”, se arată într-un răspuns pentru ziar al conducerii școlii.

„De asemenea, conducerea liceului a urmărit adoptarea măsurilor necesare pentru protejarea elevei implicate, atât din perspectiva siguranței acesteia în mediul școlar, cât și a diminuării impactului emoțional generat de această situație”.

A locuit în cămin, alături de elevi

Profesorul reclamat este angajat al liceului vasluian din septembrie 2002. A deținut funcția de director adjunct în perioada 2012-2014 și de inspector școlar pentru managementul instituțional, între 2021-2022.

Conform mărturiei unui fost elev al școlii, citată de cotidianul local vremeanoua.ro, profesorul de română a locuit în internatul liceului în perioada 2006-2010.”Tot căminul știa că nu era normal ce se întâmpla, pentru că intrau fete la el în cameră și stăteau cu orele acolo”, susține fostul elev.

Întrebată telefonic de Libertatea, directoarea de la „Ion Mincu”, Oana Caterina Hosofschi, a declarat că nu există în arhiva liceului date privind motivul pentru care profesorul respectiv a locuit în internat. „Nici profesorii pedagogi care activau pe atunci nu mai lucrează, s-au pensionat”.

Răspuns Liceu

În răspunsul scris către ziar, directoarea Hosofschi a precizat: „Referitor la motivele și condițiile în care profesorul a locuit în căminul-internat al liceului și pentru ce perioadă, menționăm că nu deținem informații”.

„Până la momentul incidentului, nu au fost identificate, la nivelul conducerii unității, sesizări disciplinare sau proceduri oficiale care să fi semnalat fapte similare”, se menționează în răspunsul de la liceul vasluian.

Inspectoratul Școlar Județean Vaslui afirmă că „nu au mai fost înregistrate alte sesizări cu privire la comportamentul nepotrivit” al profesorului anchetat.

Un alt absolvent al Liceului „Ion Mincu”, în prezent, angajat la Consiliul Județean Vaslui, a criticat într-o postare pe Facebook eleva care a reclamat profesorul. „Există tinere în Vaslui care depășesc măsura celor 7 ani de acasă și a bunului simț”, a scris consilierul David Ionuț Popa, postarea fiind ștearsă între timp, cu tot cu pagina de Facebook a autorului.

Trei cazuri de agresiune sexuală în școlile vasluiene, în cinci ani

În ultimii cinci ani, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, au fost depuse trei plângeri având ca obiect .comportamentul nepotrivit al unui cadru didactic (hărțuire, agresiune sexuală).

Răspuns IPJ Vaslui

„În toate aceste cazuri, au fost întocmite dosare penale. La momentul formulării prezentului răspuns, în două din aceste cauze au fost finalizate activitățile de cercetare penală, cauzele fiind înaintate unităților de Parchet, spre competentă soluționare”, afirmă IPJ Vaslui, într-un răspuns pentru ziar.

În România, peste 55 la sută dintre elevi și studenți au avut cel puțin o experiență de abuz sexual în liceu sau facultate, potrivit unui studiu realizat de Asociația Rise Project și Asociația ANAIS și publicat în octombrie 2023.

Agresiunea sexuală asupra unui minor se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani, dacă persoana care a comis fapta este tutore, cadru didactic, medic sau persoană în îngrijirea căreia se află minorul (articolul 219, Codul Penal).

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 stipulează că persoanele condamnate definitiv pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor nu pot ocupa și nu pot exercita o funcție didactică.

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