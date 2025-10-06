Sursele menționează că L’Oréal se numără printre companiile contactate, însă fondurile de investiții private nu au fost încă invitate la negocieri. Banca Rothschild va oferi consultanță pentru tranzacție, beneficiind de legăturile existente cu fundația Armani prin partenerul Irving Bellotti.

Discuțiile sunt în fază incipientă și ar putea dura luni până la finalizare. Conform testamentului lui Giorgio Armani, moștenitorii trebuie să vândă 15% din companie în 18 luni de la decesul său. Ulterior, aceștia vor trebui să transfere încă 30-55% aceluiași cumpărător sau să listeze compania la bursă.

Testamentul acordă prioritate unor grupuri de top din industria luxului, precum LVMH, L’Oréal și EssilorLuxottica, cu care Armani are deja parteneriate. Cu toate acestea, vânzarea către „un alt grup de același calibru” este permisă, dacă este identificat de fundația creată de Armani și partenerul său, Pantaleo Dell’Orco.

Fundația Armani și Dell’Orco dețin împreună 70% din drepturile de vot ale companiei. În cazul unei listări sau vânzări, fundația va păstra un pachet de 30,1%. Evaluările analiștilor estimează valoarea brandului între 5 și 12 miliarde de euro.

Asociația Notarilor din Italia subliniază că prevederile testamentului sunt obligatorii și pot fi contestate în instanță dacă nu sunt respectate

Giorgio Armani, renumitul designer italian de modă, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, conform unui anunț făcut joi, 4 septembrie, de Grupul Armani. Creatorul de modă a lăsat în urmă o moștenire impresionantă în industria modei.

