„Probabil că săptămâna asta vom avea această dată care a început să fie discutată, şi anume 7 decembrie”, a adăugat Pălărie.

Despre scenariul unei alianţe PNL-USR, Ştefan Pălărie a spus că el crede în favoarea ideii unei alianţe de dreapta.

„Am văzut vinerea trecută afirmaţiile domnului premier Ilie Bolojan, care spunea că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie să fie organizate anul acesta, cât mai repede şi a folosit o sintagmă pe care eu am apreciat-o foarte mult, şi anume să intrăm în normalitate”, a spus Pălărie.

Motivaţia pentru alegeri rapide la Primăria București

Ștefan Pălărie a subliniat importanța unui primar legitim pentru București, menționând problemele urgente ale orașului. El a enumerat provocări în domeniile mobilității, transportului, termiei și urbanismului.

„Toate lucrurile astea se vor putea rezolva cu un primar nou ales, un primar pe care noi ni-l dorim să continue reformele şi deciziile pe care preşedintele ţării Nicuşor Dan le-a avut în calitate de primar”, a afirmat Pălărie.

Liderul USR s-a arătat în favoarea unei alianțe de dreapta. El a exprimat opinia că PSD nu va rupe coaliția de guvernare la momentul stabilirii datei alegerilor.

Referitor la actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu, Pălărie a comentat: „Bujduveanu în momentul de faţă este un primar interimar ilegitim, pentru singura explicaţie că nu avem conform legii organizate alegerile”.

Ștefan Pălărie, despre importanța bugetului local

Pălărie a atras atenția asupra problemelor financiare ale Primăriei București.

El a menționat că în guvernările anterioare, sume importante au fost transferate către sectoare, lăsând primăria cu „foarte multe responsabilităţi şi foarte puţine resurse pentru a le putea executa”.

Ștefan Pălărie a reamintit de referendumul organizat în București, subliniind importanța opiniei cetățenilor în rezolvarea problemelor orașului.

CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică

Reacția ministrului Justiției despre varianta ca Ilie Bolojan să își dea demisia după decizia CCR privind pensiile magistraților
Știri România 16:42
Reacția ministrului Justiției despre varianta ca Ilie Bolojan să își dea demisia după decizia CCR privind pensiile magistraților
Topul datornicilor publici din Galați: Protecția copilului și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
Știri România 16:30
Topul datornicilor publici din Galați: Protecția copilului și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
Ce a primit Lidia Buble în pachet după ce și-a cumpărat un dres roșu: „Ce fac? N-am văzut așa ceva"
Stiri Mondene 16:38
Ce a primit Lidia Buble în pachet după ce și-a cumpărat un dres roșu: „Ce fac? N-am văzut așa ceva"
Cât a plătit Dorian Popa pentru colierul oferit soției lui. Denisa Nechifor l-a dat de gol, iar suma este fabuloasă
Stiri Mondene 16:12
Cât a plătit Dorian Popa pentru colierul oferit soției lui. Denisa Nechifor l-a dat de gol, iar suma este fabuloasă
Politic

Prima reacție a Guvernului după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Politică 16:30
Prima reacție a Guvernului după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică
Politică 15:26
CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea. Premierul a amenințat cu demisia dacă legea pică
