Amenințările Israelului de a-l viza și pe viitorul succesor transformă ceremoniile de doliu într-o operațiune cu un grad extrem de risc.

Dilema elitei de la Teheran

Conform protocolului și relatărilor din presă, la funeralii este așteptată participarea întregii elite politice și militare a țării.

Printre aceștia ar urma să se afle și Mojtaba Khamenei, fiul liderului ucis, considerat în prezent principalul favorit pentru a prelua funcția de lider suprem.

Această concentrare a conducerii iraniene într-un singur loc generează o stare de alertă maximă. Un jurnalist iranian a descris situația printr-un avertisment dur.

„Pe de o parte, înmormântarea cu participarea tuturor celor responsabili, precum și a presei și a milioanelor de susținători ai revoluției, este obligatorie. Pe de altă parte, ar putea muri toți în câteva secunde”, a declarat jurnalistul.

Din cauza acestui risc iminent de atac, autoritățile nu au comunicat încă un program precis al ceremoniilor, preferând să mențină detaliile secrete.

Traseu vulnerabil

Planul funerar prevede organizarea unei ample ceremonii de doliu în capitala Teheran, urmată de înhumarea Ayatollahului în orașul său natal, Mashhad, la Mausoleul Imamului Reza – un loc de o importanță sacră pentru musulmanii șiiți.

Deplasarea cortegiului ridică însă probleme logistice și tactice severe. Asta pentru că zborurile de pe aeroportul Mehrabad din Teheran sunt complet suspendate în urma atacurilor americano-israeliene.

De asemenea, călătoria rutieră de aproximativ 900 de kilometri între Teheran și Mashhad durează în jur de zece ore.

Deoarece rutele sunt previzibile și cunoscute, vehiculele oficiale ar putea deveni ținte sigure pe parcursul drumului.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis sâmbătă, 28 februarie, în atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

