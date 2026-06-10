Au fost 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Demersul a fost inițiat de ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna.

Concret, există următoarele limite la adaosul comercial:

cota de adaos comercial practicată de procesator poate fi de maximum 20%, față de costul de producție al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, în care sunt incluse cheltuielile directe și indirecte

cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întregul lanț de distribuție, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, poate fi de maximum 5% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile operaționale

cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul și cash&carry poate fi de maximum 20%, față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului.

Măsura se va aplica, la fel ca până acum, pentru următoarele 17 produse alimentare:

pâine albă simplă (300-500 g)

lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)

brânză telemea de vacă vrac

iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)

mălai (până la 1 kg)

ouă de găină calibrul M

ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

carne de pui

carne de porc

legume vrac (ex: roşii, ceapă, castraveţi, morcovi, ardei etc.)

fructe vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)

cartofi albi vrac

zahăr alb tos (până la 1 kg)

smântână (12% grăsime)

unt (până la 250 g)

magiun (până la 350 g)

Plafonarea adaosului comercial la alimente a fost introdusă inițial prin OUG 67 în iunie 2023, când premier abia fusese numit Marcel Ciolacu (PSD), pentru o durată de 90 de zile. Apoi a fost prelungită succesiv prin mai multe OUG-uri, ultima fiind valabilă până pa 30 iunie 2026.

Practic, România are preț plafonat la alimente de 3 ani.

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