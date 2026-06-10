Au fost 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Demersul a fost inițiat de ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna.

Concret, există următoarele limite la adaosul comercial:

  • cota de adaos comercial practicată de procesator poate fi de maximum 20%, față de costul de producție al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, în care sunt incluse cheltuielile directe și indirecte
  • cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întregul lanț de distribuție, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, poate fi de maximum 5% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile operaționale
  • cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul și cash&carry poate fi de maximum 20%, față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului.

Măsura se va aplica, la fel ca până acum, pentru următoarele 17 produse alimentare: 

  • pâine albă simplă (300-500 g)
  • lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)
  • brânză telemea de vacă vrac
  • iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)
  • făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)
  • mălai (până la 1 kg)
  • ouă de găină calibrul M
  • ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)
  • carne de pui
  • carne de porc
  • legume vrac (ex: roşii, ceapă, castraveţi, morcovi, ardei etc.)
  • fructe vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)
  • cartofi albi vrac
  • zahăr alb tos (până la 1 kg)
  • smântână (12% grăsime)
  • unt (până la 250 g)
  • magiun (până la 350 g)

Plafonarea adaosului comercial la alimente a fost introdusă inițial prin OUG 67 în iunie 2023, când premier abia fusese numit Marcel Ciolacu (PSD), pentru o durată de 90 de zile. Apoi a fost prelungită succesiv prin mai multe OUG-uri, ultima fiind valabilă până pa 30 iunie 2026.

Practic, România are preț plafonat la alimente de 3 ani.

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