Au fost 292 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere. Demersul a fost inițiat de ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna.
Concret, există următoarele limite la adaosul comercial:
- cota de adaos comercial practicată de procesator poate fi de maximum 20%, față de costul de producție al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, în care sunt incluse cheltuielile directe și indirecte
- cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întregul lanț de distribuție, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, poate fi de maximum 5% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile operaționale
- cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul și cash&carry poate fi de maximum 20%, față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului.
Măsura se va aplica, la fel ca până acum, pentru următoarele 17 produse alimentare:
- pâine albă simplă (300-500 g)
- lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)
- brânză telemea de vacă vrac
- iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)
- făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)
- mălai (până la 1 kg)
- ouă de găină calibrul M
- ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)
- carne de pui
- carne de porc
- legume vrac (ex: roşii, ceapă, castraveţi, morcovi, ardei etc.)
- fructe vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)
- cartofi albi vrac
- zahăr alb tos (până la 1 kg)
- smântână (12% grăsime)
- unt (până la 250 g)
- magiun (până la 350 g)
Plafonarea adaosului comercial la alimente a fost introdusă inițial prin OUG 67 în iunie 2023, când premier abia fusese numit Marcel Ciolacu (PSD), pentru o durată de 90 de zile. Apoi a fost prelungită succesiv prin mai multe OUG-uri, ultima fiind valabilă până pa 30 iunie 2026.
Practic, România are preț plafonat la alimente de 3 ani.
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