Plafonarea, prelungită până la data de 31 martie 2026,

Guvernul condus de Ilie Bolojan a stabilit joi, 25 septembrie, printr-o Ordonanță de Urgență, ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să fie prelungită.

Astfel, măsura se extinde până la 31 martie 2026, potrivit Ordonanței de Urgență adoptate de Guvern. Prima dată, măsura a fost luată în vara anului 2023 și de atunci a fost prelungită succesiv.

„Decizia are în vedere garantarea accesului populației, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază și protejarea consumatorul final”, se arată într-un comunicat emis de Guvern.

Actul normativ se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar (procesatori, distribuitori, comercianți), categoriilor de persoane vulnerabile din România aflate în situație de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale.

Produsele agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat

Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat cuprinde:

• Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

• Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

• Brânză telemea de vacă vrac;

• Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

• Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg;

• Mălai până la 1 kg;

• Ouă de găină calibrul M;

• Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

• Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);

• Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);

• Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);

• Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

• Cartofi proaspeţi albi vrac;

• Zahăr alb tos până la 1 kg;

• Smântână – 12% grăsime;

• Unt până la 250 grame;

• Magiun până la 350 grame.

Recomandări Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

„Această măsură a determinat scăderea preţurilor pentru categoriile de produse de mai sus şi, implicit, a crescut puterea de cumpărare a populaţiei”, potrivit sursei citate.