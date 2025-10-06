Risc de compromitere a discuțiilor

Postul TV israelian Canal 12 a publicat lista cu cerințele pe care Hamas le va prezenta în cadrul discuțiilor de luni, din Egipt. Organizația dorește eliberarea tuturor ostaticilor israelieni, în prima fază a planului propus de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza.

Deși există riscul de a compromite discuțiile, se pare că Hamas va insista pentru eliberarea mai multor condamnați:

Marwan Barghouti, șeful Fatah Tanzim, închis pentru multiple crime în timpul celei de-a doua Intifade;

Ahmad Sa’adat, secretar general al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei;

Ibrahim Hamed, care execută 45 de condamnări pe viață pentru orchestrarea uciderii a numeroși israelieni în calitate de comandant al Hamas în Cisiordania în timpul celei de-a doua Intifade;

Abbas al-Sayed, care a orchestrat atentatul cu bombă din 2002 de la Hotelul Park din Netanya, în care au fost uciși 39 de israelieni;

Hassan Salameh, membru al Hamas, care execută 48 de condamnări pe viață pentru multiple atentate cu bombă.

Până în prezent, eliberarea acestor teroriști a fost respinsă de Israel în acordurile anterioare.

Potrivit presei israeliene, în închisorile din Israel sunt în prezent 303 deținuți care execută pedepse pe viață.

Delegația Hamas, condusă de Khalil al-Hayya, va negocia simultan și cu o echipă a Autorității Palestiniene, anunță Canal 12.

Donald Trump și-a trimis ginerele în Egipt să negocieze eliberarea ostaticilor din Gaza

Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump vor merge în Egipt pentru negocieri privind eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza. Hamas a acceptat condițiile planului lui Trump, iar Israelul a oprit temporar bombardamentele, relatează AFP.

În cursul zilei de sâmbătă, Donald Trump a postat un mesaj în mediul online, prin care a atras atenția asupra faptului că Hamas trebuie să acționeze rapid și unde a avertizat că nu tolerează întârzieri.

„Apreciez că Israelul a oprit temporar bombardamentele pentru a oferi o șansă finalizării eliberării ostaticilor și a Acordului de pace. Hamas trebuie să acționeze rapid, altfel toate pariurile vor fi anulate. Nu voi tolera întârzieri, despre care mulți cred că se vor întâmpla, sau orice rezultat în care Gaza va reprezenta din nou o amenințare. Haideți să facem asta, REPEDE. Toată lumea va fi tratată corect”, a scris președintele american, în mediul online.

Recent, Donald Trump a dat un ultimatum grupării Hamas ca să accepte planul de pace propus pentru încheierea războiului cu Israel.





