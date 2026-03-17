Lista instituțiilor publice pe care USR le vrea desființate: „Pseudo-academii și institute inutile”

Ce instituții vrea USR să desființeze și de ce

USR anunță depunerea unor proiecte de lege pentru desființarea a șase instituții publice pe care le consideră „fără utilitate demonstrabilă”, în contextul dezbaterilor privind bugetul de stat pentru anul 2026 și al măsurilor de reducere a cheltuielilor publice.

Potrivit unui comunicat al formațiunii, instituțiile vizate ar fi fost create și finanțate din bani publici „pentru a asigura sinecuri apropiaților vechilor partide”.

Senatorul Cristian Ghinea, inițiator al pachetului legislativ și fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, susține că desființarea acestor instituții a fost discutată în cadrul coaliției de guvernare, dar nu a fost pusă în aplicare. „Am convenit la crearea acestei coaliții de guvernare, atunci când situația bugetară era disperată, că vom desființa aceste instituții. Ulterior, partenerii de guvernare s-au făcut că plouă. Am insistat în coaliție în mai multe rânduri, am oferit textele de lege pentru a fi asumate de coaliție. Nu s-a dorit. Vom depune proiectele de lege pentru ca românii să vadă cum votează fiecare partid din Parlament”, a declarat Cristian Ghinea.

Cele șase proiecte propun abrogarea legilor de înființare pentru următoarele șase instituții. Iată ce spune USR despre acestea:

– Academia Oamenilor de Știință (AOSR): „Pseudo-academie, numără 199 de membri (cu indemnizații lunare între 837 și 1.675 de lei) și 67 de angajați. Membrii includ numeroși foști politicieni, demnitari, persoane condamnate penal sau asociate cu structuri represive ale fostului regim comunist, ceea ce compromite orice pretenție de excelență academică. Cele aproximativ 12 milioane de lei care ar fi economisite prin desființarea AOSR pot fi direcționate către programe de cercetare cu impact demonstrabil”.

– Academia de Științe Medicale (ASM): „Pseudo-academie în subordinea Ministerului Sănătății, cu 160 de membri titulari (în contrast flagrant cu cele 8 locuri pe care le are secția de științe medicale din Academia Română). Membrii titulari beneficiază pe viață de o indemnizație lunară egală cu salariul mediu pe economie, deși ASM nu a avut poziții publice relevante după anul 2012 și nu a jucat niciun rol vizibil în timpul pandemiei de COVID-19, una dintre cele mai grave crize sanitare din istoria recentă. Economia preconizată: peste 3,5 milioane de lei anual”.

– Academia de Științe Tehnice (AST): „Autodefinită drept academie, instituția nu produce cercetare, nu dezvoltă proiecte relevante și nu are impact asupra industriei sau învățământului tehnic, având exclusiv scopul de a plăti indemnizații pentru cei 95 de membri (55 de membri titulari, 40 de membri corespondenți). Dovada stă în faptul că 99,25% din bugetul anual al ASTR (de aproximativ 4 milioane de lei) este utilizat pentru indemnizațiile membrilor, salarii și cheltuieli de funcționare”.

– Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL): „O altă structură cu pretenții academice globale, fără rezultate însă, care funcționează aproape exclusiv din subvențiile primite de la bugetul de stat. În 2025, a avut un buget de 3,36 milioane de lei, din care 2,7 milioane de lei s-au cheltuit pe salarii și 0,5 milioane de lei pentru bunuri și servicii. 0 lei pentru publicații!”.

– Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO): „Un institut-fantomă, fără impact real în domeniul drepturilor omului, dar cu finanțare constantă din bani publici. IRDO este condus de un consiliu director format din 7 membri, un director și un director adjunct, pentru un aparat de aproximativ 22 de angajați, dintre care 7 sunt personal administrativ. În peste 30 de ani de existență, IRDO a avut doar doi directori, fără limită de mandat, fără criterii de performanță și fără obligații reale de transparență. În 2025, a avut un buget de 1,5 milioane de lei, din care aproximativ un milion de lei a fost pentru salarii, restul pentru cheltuieli curente”.

– Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD): „Un alt pseudo-institut, fără contribuție reală la cunoașterea istorică. Încă de la înființare, în anul 2004, IRRD a fost organizat ca o structură politică, nu ca un institut de cercetare: primii 25 de membri ai Colegiului Național au fost numiți direct de Ion Iliescu, având statut pe viață. Același Ion Iliescu a fost și primul președinte al institutului, funcție pe care a deținut-o până în anul 2021. IRRD are aproape 40 de angajați, iar în 2025 a avut un buget de 2,3 milioane de lei”.

USR susține bugetul pe 2026 fără amendamente

Diana Stoica, lidera deputaților USR, afirmă că partidul nu susține majorarea taxelor și solicită respectarea angajamentelor asumate în cadrul coaliției.

„USR a spus deja că nu mai acceptă creșteri de taxe pentru cetățeni și nici creșterea notei de plată pentru generațiile viitoare, creșterea datoriilor pe care vor trebui să le achite copiii și nepoții noștri. Cerem, așadar, partenerilor de coaliție să respecte ceea ce ne-am asumat împreună, într-un contract semnat acum mai puțin de un an. Pentru ca oamenii să aibă mai mulți bani în buzunar, ceea ce dorește și USR, trebuie să tragem frâna de mână la cheltuielile statului”, a declarat Diana Stoica.

Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR, a precizat în comunicat că formațiunea va susține bugetul pentru 2026 în forma agreată în coaliție și nu va depune amendamente.

Lista instituțiilor publice pe care USR le vrea desființate: „Pseudo-academii și institute inutile”
Politică 10:04
Lista instituțiilor publice pe care USR le vrea desființate: „Pseudo-academii și institute inutile”
