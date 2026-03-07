Pe lângă întrebările despre identitatea personală, solicitanții pot primi și întrebări despre cultura românească, personalități importante, tradiții sau sărbători legale. Mai jos se află o parte dintre întrebările care pot apărea în cadrul interviului, potrivit Reddit.

Întrebări despre cultură și personalități românești

Printre întrebările frecvente se numără:

Enumerați trei filme românești.

Enumerați trei regiuni românești.

Cine a fost Liviu Ciulei?

Ce știți despre Academia Română?

Cine a fost Mircea Eliade?

Cine a fost Eugen Ionescu?

Cine a fost Cioran?

Ce știți despre Herta Müller?

Cine a fost Nicolae Iorga?

Cine a fost Carol Davila?

Cine a fost Ana Aslan?

Enumerați trei sărbători legale.

Întrebări despre literatură și artă

Candidații pot primi și întrebări despre scriitori sau artiști români:

Ce sunt Dragobetele?

Ce este Mărțișorul?

Cine a fost Marin Preda?

Cine a fost Marin Sorescu?

Cine a fost Nichita Stănescu?

Cine a fost Sergiu Celibidache?

Ce știți despre Angela Gheorghiu?

Întrebări despre tradiții și obiceiuri

Tradițiile și obiceiurile românești sunt, de asemenea, un subiect frecvent la interviu.

Obiceiuri și tradiții de Crăciun.

Obiceiuri și tradiții de Paște.

Obiceiuri și tradiții de Anul Nou.

Ce știți despre Călușari?

Ce știți despre colinde?

Ce știți despre obiceiul împodobirii bradului?

Întrebări despre sărbători legale

Candidații trebuie să cunoască și principalele sărbători legale din România:

Ce sărbătoare legală este pe data de 1 Mai?

Ce sărbătoare legală este pe data de 1 Iunie?

Ce sărbători legale sunt pe 1 și 2 ianuarie?

Ce sărbătoare legală este pe 24 ianuarie?

Ce sărbătoare legală este pe 15 august?

Ce sărbătoare legală este pe 30 noiembrie?

Ce este Ziua Națională a României?

Ce sărbători legale sunt pe 25 și 26 decembrie?

Ce sărbătorim pe 15 ianuarie?

Ce sărbătorim pe 6 mai?

Întrebări despre sport și cultură generală

În cadrul interviului pot apărea și întrebări despre sport sau patrimoniul cultural al României:

Numiți trei sportivi români de renume internațional.

Numiți trei cluburi sportive din România.

Numiți trei zone folclorice românești.

Mâncăruri specifice românești de Crăciun.

Mâncăruri specifice românești de Paște.

Feluri de mâncare tipic românești.

Întrebări despre monumente și patrimoniu

De asemenea, candidații pot primi întrebări despre monumente sau locuri importante din România:

Ce știți despre Biserica Neagră din Brașov?

Ce este Ignațul?

Ce știți despre Dragobete?

Ce știți despre Mărțișor?

Ce știți despre Palatul Mogoșoaia?

Ce știți despre Palatul Brukenthal?

Ce este UNESCO?

Aceste întrebări sunt menite să verifice dacă solicitantul are cunoștințe de bază despre cultura, istoria și tradițiile României. Deși lista poate varia, pregătirea pe astfel de subiecte îi ajută pe candidați să treacă mai ușor de interviul pentru obținerea cetățeniei române.

Obținerea cetățeniei române a devenit un proces tot mai complicat, ca urmare a modificărilor legislative recente care impun condiții stricte, printre care cunoașterea limbii române și integrarea în societatea românească.