Cod roșu de vreme severă, în București și 5 județe. Un copac a căzut peste o mașină în mers

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București–Ilfov (ISU B-IF) a anunțat miercuri dimineață că, în intervalul 7 octombrie, ora 10:00 – 8 octombrie, ora 5:45, pompierii au intervenit la 38 de evenimente generate de fenomenele meteo severe.

În municipiul București au fost gestionate 26 de intervenții: 18 cazuri de copaci căzuți, 3 situații în care elemente de construcție s-au desprins și 5 acumulări de apă. În urma acestora, 17 autoturisme au fost avariate. În județul Ilfov, pompierii au acționat în 13 situații: 3 cazuri de copaci căzuți, două intervenții pentru elemente de construcție desprinse și 8 acumulări de apă. Un autoturism a fost afectat.

O situație mai gravă s-a produs pe strada Trestiana, în sectorul 4 al Capitalei, unde un copac a căzut peste un autoturism aflat în mers. În mașină se aflau două persoane, care au reușit să iasă singure, fără răni vizibile. După ce au fost evaluate de echipajul SMURD, acestea au refuzat transportul la spital.

La această oră, echipajele de intervenție acționează în continuare pe strada Mitropolit Antim Ivireanul, unde un copac a căzut pe patru autoturisme, pe strada Covasnei din Pantelimon și la intersecția străzilor Mărgelelor și Rubinului din Bragadiru, pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil.

Jumătate de țară, sub avertizări de fenomene extreme

Până la ora 15.00, Capitala și județele Ilfov, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu se află sub incidența unui cod roșu de ploi torențiale, cauzat de ciclonul mediteraneean Barbara, ce afectează Europa, inclusiv România. Potrivit meteorologilor, în aceste zone se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metru pătrat. Codul roșu este valabil până miercuri, la ora 15.00.

Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei sunt sub cod portocaliu de ploi, în timp ce judeţe din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi din zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui cod galben.

Cursurile vor fi suspendate în toate școlile, liceele, grădinițele și creșele din județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Constanța, dar și în municipiul București. De asemenea, mai multe universități din Capitală au anunțat că seminariile și cursurile care trebuiau să aibă loc în data de 8 octombrie vor fi recuperate la o dată ulterioară sau se vor desfășura în mediul online.

Lista universităților care sistează cursurile miercuri:

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

Universitatea din București

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București

Academia de Studii Economice (ASE)

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Autorităţile cer populaţiei să evite deplasările

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, i-a îndemnat pe bucureşteni să evite deplasările miercuri, mai ales în zonele aglomerate şi în cele inundabile.

„Îi rog ca pe perioada codului roşu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a oraşului, să evite zonele care ştiu că sunt inundabile. Viaţa lor şi viaţa noastră sunt cele mai importante în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime. (…) Prioritatea noastră este să asigurăm bucureştenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează oraşul, că nu se creează acea vâlvă în a merge şi a lua copilul de la şcoală şi a-l duce acasă”, a spus Bujduveanu, într-o conferinţă de presă.

Autoritățile recomandă populației să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte indicațiile instituțiilor responsabile și să fie pregătită pentru eventuale intervenții de urgență.

