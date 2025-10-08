Avertizare meteo de ploi abundente

Autoritățile au acționat pe baza unei avertizări meteorologice de cod roșu pentru ploi abundente, care indică fenomene periculoase de intensitate mare. În astfel de situații, decizia de a închide școlile este adesea luată ca măsură preventivă pentru siguranța copiilor și a personalului didactic, având în vedere riscurile de inundații, blocaje în trafic sau alte incidente.

Chiar dacă ploaia nu a fost la fel de severă în toate zonele sau nu a provocat dezastrul anticipat, avertizarea a fost reală, iar riscul a existat.

Nu a justificat o măsură atât de drastică

Acuzația că „nu a existat un temei real” se bazează pe faptul că, post-factum, impactul ploilor nu a fost la fel de devastator pe cât sugera codul roșu în toate zonele Bucureștiului. USR sugerează că avertizarea a fost exagerată sau că nu a justificat o măsură atât de drastică.

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a precizat că nu a luat decizia de unul singur, ci cu votul favorabil al prefectului municipiului, Andrei Nistor, membru USR. Bujduveanu a fost criticat și acuzat că face „show politic” chiar și de colegul său de partid, Ciprian Ciucu.

„Hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta”

Și senatorul USR Cristian Ghinea a postat un mesaj critic pe pagina sa de Facebook în care susține că „aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna”, dar „statul profund pornise operațiunea de „hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti”.

„Cod Roşu de Gigel Viteazu

Adevărul e că aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de „hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti”. Şi i-au presat pe toți din stat pe decizie, cu sloganul: îți asumi tu dacă totuşi e rău? Aşa că băiatul cu freză fixă de îl vor PSD şi aripa Thuma anti-Bolojan din PNL primar a fost aseară la toate televiziunile USL pe post de Gigel Viteazu. Acum a dispărut. Când se apucă USL de strategii complexe…”, a scris Ghinea pe pagina sa de socializare.

Într-un post-scriptum, senatorul USR precizeză: „Știu că pare absurd, dar e adevărat, de asta au stat copiii acasă. Eu nu vorbesc fără info, remember că aici ați citit prima dată de multe aberații USL, când pe TV-uri rula tot regimul hibrid full speed”.

O „suprareacție”

Deputatul USR Cătălin Drulă a criticat decizia de a închide școlile din București și Ilfov, susținând că măsura nu a avut un temei științific solid și a reprezentat o „suprareacție” care a afectat sute de mii de familii.





Într-o postare pe rețelele de socializare, fostul ministru al Transporturilor a afirmat că datele meteorologice disponibile înaintea deciziei nu justificau suspendarea cursurilor.

„Pe rularea de ieri dimineață a modelului european de prognoză (ECMWF), atât cantitatea totală de apă prognozată (50-60l/mp), cât și lipsa vântului puternic, indicau că va fi o zi obișnuită de toamnă ploioasă azi în București”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

„Trebuie separată obsesia pentru imagine”

Acesta a acuzat autoritățile locale de reacții exagerate, puse pe seama „sensibilității politice” a viceprimarului general care exercită temporar atribuțiile de primar. „Când e mai important să te faci că muncești pe rețelele sociale și la TV, știința trece în planul doi”, a notat Cătălin Drulă.

Potrivit deputatului USR, decizia a subminat încrederea publicului în avertizările meteo, iar „victimele reale nu sunt doar copiii și părinții din București și Ilfov, ci și încrederea viitoare a oamenilor în astfel de măsuri”. El a subliniat că deciziile publice trebuie luate rațional și bazate pe criterii științifice, nu din motive de imagine sau câștig politic.

„Trebuie separată obsesia pentru imagine și „capital politic” de deciziile în interes public. Un episod din care lecția este că deciziile trebuie luate la rece și științific. Pentru că da, câteodată, trebuie luate și măsuri extreme. Dar când e cazul. Acum nu era cazul”, a conchis Cătălin Drulă.

Reamintim că școlile și grădinițele din București și Ilfov au fost închise miercuri, 8 octombrie, din cauza codului roșu de ploi, măsură similară celei luate anterior în județele Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu, aflate și ele sub avertizare de vreme severă.

Ploile care au lovit, începând de aseară, Capitala și cinci județe au adus cantități impresionante de apă. În București s-au înregistrat peste 50 de litri pe metru pătrat, adică a plouat în 24 de ore cât pentru o lună. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă care vor continua să cadă în București este posibil să depăşească maxima absolută a lunii octombrie, înregistrată în 1972.









