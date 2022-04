Autoritățile locale din Mariupol au anunțat că orașul-port asediat de peste o lună este în continuare sub controlul aramtei ucrainene.

„Armata ucraineană menține controlul orașului. Inamicul nu poate lua Mariupol. Inamicul poate pune stăpânire pe pământul pe care se afla Mariupol, dar nu mai există Mariupol. Orașul Mariupol a fost distrus de către Federația Rusă ”, a declarat guvernatorul orașului pentru CNN.

"The Ukrainian army maintains control of the city. The enemy cannot take #Mariupol. The enemy can seize the land on which Mariupol was, but there is no more Mariupol. The city of Mariupol has been razed to the ground by the #Russian Federation," the governor of the city told CNN.