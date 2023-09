Atacurile cu drone și rachete ale rușilor asupra Odesa au avariat serios clădirea Terminalului Maritim și un hotel. De asemenea, au foat distruse mai multe hambare și clădirile depozitelor, au anunțat Forțele de Apărare ucrainene de Sud, pe Telegram.

„Inamicul a lovit insidios infrastructura portuară. Stația maritimă din Odesa a suferit avarii importante, a izbucnit un incendiu în clădirea hotelului stației, care nu mai funcționează de câțiva ani”, au transmis Forțele de Apărare ucrainene de Sud.

#Russian invaders attacked #Odesa's port infrastructure this night.



The Odesa region was attacked by 19 attack drones (all of them were shot down) and two supersonic Onyx missiles. The missiles destroyed grain storage facilities.



As a result of the resulting fire, the… pic.twitter.com/i5raHGE2en