După întâlnirea cu președintele Xi Jinping de la Beijing, Vladimir Putin a fost filmat mergând către o altă întâlnire înconjurat de securitate și urmat de doi ofițeri de marină ruși în uniformă, fiecare purtând câte o servietă, a observat agenția Reuters.

Cunoscută drept „Cheget”, după Muntele Cheget din Caucaz, servieta se află tot timpul la președinte, dar este foarte rar filmată.

„Există anumite valize fără de care nicio călătorie a lui Putin nu se poate desfășura”, au spus corespondenții de la Kremlin ai agenției de stat RIA Novosti.

📸 President of Russia Vladimir Putin took part in an official family photo ceremony with heads of delegations participating in the III International Forum “One Belt, One Road”



📍 Beijing, October 18, 2023 pic.twitter.com/r4jMgO4lSz