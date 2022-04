Declarația ministrului rus de Externe cum că lumea riscă să se confrunte cu un al treilea război mondial înseamnă doar că Moscova „simte înfrângerea în Ucraina”, spune șeful diplomației de la Kiev.

Într-o postare pe Twitter, Dmitro Kuleba afirmă că Rusia își pierde speranțele în legătură cu războiul din țara vecină.

”Rusia își pierde ultima speranță de a speria lumea ca să nu susțină Ucraina. Astfel se vorbește despre un pericol «real» al celui de-al treilea război mondial. Asta înseamnă doar că Moscova simte înfrângerea în Ucraina. Prin urmare, lumea trebuie să dubleze sprijinul pentru Ucraina, astfel încât să prevaleze și să protejeze securitatea europeană și globală”, a scris ministrul ucrainean de Externe.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.