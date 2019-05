„Am citit și eu declarațiile ambasadorului palestinian în urma întâlnirii pe care am avut o ieri cu domnia sa. Sub nicio formă nu reflectă discuțiile purtate ieri. Am spus clar ce am afirmat și public de nenumărate ori: Ministerul Afacerilor Externe a finalizat analiza privind o eventuală relocare a Ambasadei României în Statul Israel. Ulterior, documentul a fost înaintat spre aprobare instituțiilor cu atribuții în domeniul politicii externe și securității naționale. Având în vedere cele mai recente evoluții din Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, analiza se află într-un proces continuu de actualizare.

(…)Am solicitat astăzi Ambasadei Palestinei prin intermediul cabinetului meu să revină de urgenţă asupra celor prezentate public pentru că nu au nicio legătură cu ceea ce s-a discutat”, a precizat Liviu Dragnea, conform stiripesurse.ro