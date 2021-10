“Nici vorbă. Nu eram la Scroviştea în acea seară, eram la Neptun şi o spun poate să creadă oricine orice la vremea aia era cu nişte prieteni, cu soţiile, logodnicele şi beam nişte vin rece. Ce am văzut, am văzut la televizor. Nu că nu am dat ordin, nu am vorbit cu ministrul de Interne sau cu cineva din structurile ministerului sau cu cineva din Jandarmerie. Nu a ieşit Rareş Bogdan şi a zis că el ştie că eu sunt de fapt pe tunul cu apă şi de fapt dau cu apă în protestatarii? Ce a spus Gabi Firea atunci, dacă mai susţine în continuare, eu o rog să meargă la Parchet”, a afirmat Dragnea.

Dragnea a mai spus că ceea ce știe despre 10 august ”este la fel de mult sau la fel de puțin” cu ceea ce știe și prezentatoarea emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, unde a fost invitat.

”Eu am văzut doar la televizor şi ce se discuta pe internet, înainte şi după acel eveniment. Eu nu am avut o asemenea informaţie. Nu îmi dădea informaţie nici SRI, nici 2,15, nici Ministerul de Interne. Nici nu le-am cerut”, a mai spus Dragnea.

El a mai fost întrebat dacă a înţeles de ce au fost bătuţi românii în 10 august.

”Nu. Dar nu am înţeles de ce au fost agresaţi jandarmii. De ce 99% dintre oamenii de bună credinţă care au fost acolo să protesteze, din varii motive, i-au lăsat pe cei care erau foarte bine organizaţi, din ce am văzut după aia şi din discuţiile de a doua, de a treia zi, filmuleţe, poze, cei care au început să bruscheze jandarmii, cei care au bătut-o pe acea jandarmeriţă”, a mai precizat Liviu Dragnea.

Ce s-a întâmplat pe 10 august 2018

Pe 10 august 2018, demonstrațiile antiguvernamentale desfășurate în Piața Victoriei din București s-au transformat în violențe fără precedent. Aproximativ 500 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene contra protestatarilor.

Aproape 70 au ajuns la spital. Au fost şi jandarmi care au necesitat îngrijiri medicale. Cel mai cunoscut caz a fost cel al Ştefaniei Nistor, care a fost lovită cu pumnii şi picioarele într-o busculadă, apoi i s-a furat pistolul din dotare.

Peste 700 de persoane au depus plângeri penale după ce au fost agresate sau au inhalat gaze lacrimogene în urma intervenției jandarmilor.

Dosarul a fost clasat parțial în iulie 2020, rămânând în cercetare doar câteva abuzuri punctuale ale jandarmilor.

În luna iulie a acestui an, dosarul „10 august” a fost redeschis, iar în motivarea deciziei, transmisă de instanță pe 4 iunie, judecătorul Ciprian Ghiță de la Curtea de Apel București a argumentat că DIICOT a clasat dosarul fără să audieze victime sau suspecți și nu a solicitat probe pe care le avea la îndemână.



