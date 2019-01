PSD va avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale iar acesta va fi Liviu Dragnea, a declarat Dănuţ Cristescu, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, într-un interviu pentru ziarulteleormanul.ro.

Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, spune că PSD va anunţa decizia finală în privinţa candidatului la alegerile prezidenţiale, în urma unei analize interne.

'Dănuț Cristescu și-ar dori ca Liviu Dragnea să fie candidatul, așa cum poate și-ar dori câteva sute de mii de membri de partid. Pe 15 februarie încep analiza unui material gigant, la nivelul fiecărei localități. Am lansat o întrebare și o analiză vis a vis de candidat PSD, candidat ALDE sau candidat comun. Vom ști exact care e cea mai bună variantă și vom face anunțul. Este mult prea devreme. Analiza o facem cu mijloacele proprii ale partidului. Materialele au început deja să se strângă' a spus Codrin Ștefănescu.

El a arătat că este posibil ca anunţul în privinţa candidatului la alegerile prezidenţiale să fie făcut până la europarlamentarele din luna mai.

Secretarul general al PSD a menţionat că „nu va fi o competiţie, va fi o discuţie şi o analiză'. „Românii vor preşedinte al României care să îşi apere ţara”, a mai spus Ştefănescu.

Fostul ministru al Dezvoltării Regionale, Paul Stănescu, a vorbit, joi, la Slatina, despre candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, sugerând că acesta ar trebui să fie Liviu Dragnea.

„Este decizia forurilor PSD până la urmă. Aşa cum ştiţi, de fiecare dată, candidatul PSD a fost preşedintele partidului, probabil că în cel mai scurt timp se va lua o decizie, dar după câte înţeleg, n-am toate informaţiile şi v-aş da o informaţie falsă, se va stabili după alegerile europarlamentare. (…) PSD are mulţi oameni care pot fi candidaţi la funcţia de preşedinte al României, are mulţi oameni buni, dar probabil se va decide într-un for al partidului', a afirmat Stănescu.

