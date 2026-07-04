Satele rămân fără copii și tineri 

Potrivit datelor Recensământului din 2021, comuna Jugureni, din Prahova, avea doar 449 de locuitori, fiind cea mai puțin populată localitate din județ. Situată la aproximativ 50 de kilometri de Ploiești, Jugureni are peisaje spectaculoase și potențial turistic, însă continuă să piardă locuitori de la an la an.

Primarul comunei, Constantin Mărcoceanu, spune că lipsa nașterilor și depopularea sunt cele mai mari probleme ale localității.

„Populația este în scădere. De la începutul anului nu s-a născut niciun copil. La școală avem 20 de copii, iar la grădiniță niciunul. Anul trecut au fost 3-4 copii la grădiniță, dintre care unul singur venea permanent. Avem oameni care vin doar în weekend.”, a spus primarul.

Edilul susține că, deși administrația locală a investit în unitatea de învățământ, numărul copiilor continuă să scadă.

„Nici la oraș nu sunt condițiile pe care le avem la școala din comună. Ultimele dotări constau în echipamente IT.”, a adăugat primarul.

Nici în comuna Salcia nu s-a născut vreun copil în 2026

O situație similară este înregistrată și în comuna Salcia, aflată la limita cu județul Buzău. Conform Recensământului din 2021, localitatea avea 843 de locuitori, însă autoritățile estimează că populația a scăzut între timp la aproximativ 750 de persoane.

Nici aici, în primele luni ale anului 2026, nu a fost înregistrată nicio naștere.

„Nu au mai fost nașteri în acest an. Noi avem la școală 76 de copii, inclusiv cu cei de la grădiniță. Localitatea este animată doar în weekend. Față de anul 2021, cred că mai avem aproximativ 750 de locuitori.”, a precizat primarul Iulian Marian Gherghe, conform sursei citate.

Autoritățile locale pun scăderea natalității pe seama depopulării satelor și a plecării tinerilor către orașe sau în străinătate. Lipsa locurilor de muncă și distanța față de servicii esențiale, precum spitalele, îi determină pe mulți să renunțe la viața în mediul rural.

Situația reflectă un fenomen întâlnit în multe sate din România, unde tinerii pleacă spre orașe sau în străinătate, iar localitățile rămân tot mai goale. 

Conform datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) în urma Recensământului Populației și Locuințelor din 2021, în România există aproximativ 1.000 de sate care au 20 de locuitori sau mai puțini. 

Există și peste 100 de sate cu zero locuitori, numite și sate „fantomă”.

Anul trecut s-au născut doar 145.669 de copii în țara noastră, cea mai mică natalitate din ultimul secol. Populația României se reduce an de an, încet, dar sigur.

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