Am trimis la domnul prefect solicitarea pentru decretarea stării de alertă. Sunt afectaţi peste trei mii de locuitori din Vrabia, Tuşnad Nou şi Tuşnad Sat şi Băile Tuşnad. Nu avem fonduri, de vineri se lucrează pe datorie şi pe bun-simţ, că vin oamenii să ne ajute, dar tot va trebui să îi plătim. Acum am făcut o adresă şi către domnul prefect, şi către primul-ministru să ne ajute cumva, pentru că anul acesta am băgat undeva până în 500 de mii de lei numai în conducta de apă.

Butyka Zsolt, primarul din Băile Tușnad, pentru Agerpres.