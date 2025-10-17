Fiica moartă, fiul, rănit grav

În timp ce fiica sa a fost ucisă, fiind scoasă de sub dărămâturi, fiul său de 17 ani a fost grav rănit și este la spital. Mama celor doi frați a venit într-un suflet vineri dimineață în fața blocului în care s-a produs tragedia. Plângea pe o bancă, în apropiere. Femeia a povestit că de 2 zile mirosea a gaze în bloc.

„De 2 zile lăsăm ușile de la intrare deschise. Măcar puteau să spună «Băi prostilor, plecați de-acasă că nu se poate să mai stați aici!, Nu puteau să spună «Plecați, că blocul e pe punctul să sară în aer!?»”. Un angajat ISU a consolat-o și a îmbrățișat-o, oferindu-i suport psihologic.

Tânăra de 24 de ani, însărcinată, a fost găsită fără viață sub dărâmături. Intervenția a fost dificilă pentru recuperarea trupului. Pentru a fi scoasă de sub ruine, la fața locului au fost trimise două macarale.

Fratele ei, în vârstă de 17 ani, este internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” cu traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și fractură de claviculă.

Deflagrație devastatoare

Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

O explozie puternică s-a produs, astăzi, într-un bloc din București, în sectorul 5. O mare bucată dintr-un perete al blocului s-a prăbușit în urma deflagrației, iar pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au activat planul roșu de intervenție. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, unde trei oameni au murit și alți 20 au fost răniți.





