Locuința unei familii din Caraș Severin stă să cadă odată cu dealul, autoritățile nu fac nimic: ”Casa mea a luat-o la vale, iar primarul face mișto de mine”

”Au tăiat 11 metri din dealul pe care e locuința noastră ca să asfalteze drumul, iar acum se surpă totul și pică pe noi”, spune Nistor Luminosu, 63 de ani, unul dintre cei 1.500 de locuitori ai comunei Vermeș, nordul județului Caraș Severin.

A mers de nenumărate ori la primarul Ion Iacob Damian, dar spune că edilul l-a luat de fiecare dată peste picior.

”Domnule, eu le-am spus de acum 11 ani să facă drumul mai în dreapta, că aveau loc, însă nu m-au ascultat. Au taiat 11 metri din pantă. Iar casa mea, construită de părinți acum 50 de ani, e gata să se dărâme”, explică Nistor Luminosu, fost mecanic agricol.

Ploile au agravat situația veche de 11 ani

”Până acum, a fost cum a mai fost, dar cu ploile din ultima vreme e jale! M-am dus la primar, i-am zis că a plecat casa la vale, să facă un proiect de zid de sprijin, ceva, dar nici n-a vrut să audă. Mă duce cu zăhărelul, cu tot felul de minciuni. Eu aproape că nu mai pot intra în grădină, dă să pice și stâlpul de electricitate”, explică sexagenarul.

Suntem eu și nevastă-mea, ne e frică să mai și dormim. După ploaia de pe 2 iunie, casa s-a mai surpat puțin. Am reparat câte ceva, dar mereu apar crăpături. Nistor Luminosu, localnic din comuna Vermeș:

Proiectul de reabilitare a străzii e din vremea fostului primar, dinainte de 2008, dar a fost terminat în mandatul actualului edil, Ion Iacob Damian. ”Fostul edil a spus că face zidul când s-o apuca de drum. Dar n-a mai făcut nimic, nici proiect de zid, nici derogare de proiect, nimic”, explică Nistor Luminosu.

”Rușinea” din centrul satului: ”Nu mai am unde să apelez”

Casa lui Luminosu e chiar lângă biserică, în centrul satului: ”Cine trece prin zonă, vede rușinea asta”.

Cărășeanul spune că a alertat toate autoritățile, ”cei de la Drumuri, Prefectura, care a trimis o comisie și a văzut că toate zidurile casei sunt crăpate”, fără rezultat însă. Un inginer constructor ar fi spus chiar că locuinta nu necesită zid de susținere: ”Nici nu am unde să mai apelez, dacă mă credeți”.

Așa că a mers din nou la primarul Ion Iacob Damian. ”Mă ia la mișto: ”Nea Luminosu, nu te mai necăji, te țin la mine în chirie dacă ți se prăbușește casa”. Cred și eu că mă ia, că are un viloc. El zice că n-are bani de consolidare… Înainte de a fi primar, avea o Dacie, acum are vreo patru mașini…”, spune Nistor Luminosu.

Cu altă ocazie, m-am dus la ședința de Consiliu Local. M-o văzut: ”Domnul Luminosu, de pantă vreți să știți? O să discutăm”. A fost ședința, dar mi-au spus oamenii că nici n-a adus vorba de situația mea. Nistor Luminosu, localnic din comuna Vermeș:

Nistor Luminosu e bolnav de inimă. O are alături pe soție, ”copii sunt la muncă în Germania. Fata are 36 de ani și e acolo de 16. L-a tras și pe băiat acum patru ani. Băiatul are 39 de ani”.

”Îi bag pe calamități și cer fonduri guvernamentale”

Primarul admite situația gravă și spune că nu are bani.

”Situația e gravă, într-adevăr. Sunt multe case cu probleme pe acea stradă și nu am bani în buget pentru a face zid de protecție. A făcut un constructor o evaluare de zid de protecție, ar fi vreo 2.000.000 de lei. Nu am de unde să scot suma aceasta”, a declarat primarul Ion Iacob Damian pentru Libertatea.

”Toată zona e cu probleme, sunt peste 10 familii acolo. Sincer, zilele acestea am avut ploi cu peste 110 litri pe metru pătrat, a fost dezastru, nenorocire, pagube mari. A intrat apa în case. Când au venit la noi cei de la Situații de Urgență, nici curent nu aveam, că să facem procesul verbal”, spune edilul.

”Mai candidez un mandat, îmi ajunge! O să îi bag pe domnul Luminosu și pe ceilați săteni afectați pe ”calamități”. Singura șansă să nu rămână fără case, deși nu s-a ajuns chiar acolo, sunt fondurile guvernamentale. E unul dintre obiectivele mele”, sună promisiunea electorală la foc automat.

Primarul Ion Iacob Damian

Primarul condamnat pentru instigare la furt de lemne

Libertatea a mai scris în luna februarie despre primarul PSD Ion Iacob Damian, 54 de ani, și limbajul lui deocheat față de cei care l-au ales.

În noiembrie 2017, acesta a primit o condamnare penală definitivă de un an și trei luni, cu amânarea executării pedepsei și supraveghere doi ani, pentru instigare la furt de lemne din pădure. Cu toate acestea, a rămas primar până în prezent, și se pregătește să candideze din nou.

În plus, un audit financiar finalizat anul trecut a scos la iveală că primarul și viceprimarul și-au majorat cu 25% indemnizațiile pentru implementarea unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile. 19.880 de lei este prejudiciul, din care trebuie recuperați 14.560 lei.

Sala ”Morgana”

De asemenea, în 2010, primăria a obținut inițial un buget de 120.000 de euro pentru construcția bazei pe un spațiu de 20.285 mp, iar investițiile urmau să acopere costurile pentru terenuri de handbal, baschet și tenis, vestiare, parcare, împrejmuire teren, nocturnă, porți și coșuri mobile, precum și instalațiile sanitare, termice și electrice.

În locul acestora se întinde acum o pârloagă, fiind ridicați numai câțiva stâlpi, meniți în formula tehnică să facă parte din structura vestiarelor. Primarul a explicat că a fost o finanțare pe vremea Guvernului Tăriceanu, ”dar după ce a căzut ne-a luat dracu pe toți! Dintr-un necesar de vreo 5 miliarde lei ni s-au dat 1,4 miliarde și apoi s-a blocat tot. Am apucat să facem doar proiectul, 400 de milioane lei, și baza clădirii pentru vestiare, încă un miliard de lei”.

Am renunțat la sala de sport, dar am reluat proiectul. Pe acel loc va fi un parc și un loc de joacă pentru copii.

Primarul Ion Iacob Damian: