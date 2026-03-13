Locuitorii din București ar putea plăti facturi mai mici la căldură

Toți locuitorii din București ar putea plăti facturi mai mici la energie termică dacă aceasta nu respectă parametrii contractuali. Mai exact, este vorba despre situațiile în care CMTB nu livrează agentul termic în parametri pentru locuințele oamenilor.

Astfel, în cazul în care agentul termic nu s-ar încadrat în parametrii contractuali, atunci locuitorii din București ar urma să aibă facturi mai mici la căldură.

Consilierii generali ai Municipiului București au adoptat vineri, 13 martie 2026, un proiect de hotărâre în acest sens, cu 40 de voturi pentru și 12 abțineri, relatează News.ro.

Cum se va stabili mecanismul pentru corectarea facturilor la căldură

Proiectul prevede că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov (ADIBI) va fi responsabilă de actualizarea diagramei de reglaj pentru furnizarea energiei termice de către Compania Municipală Termoenergetica București S.A.

De asemenea, ADIBI va verifica modul în care sunt acordate despăgubiri utilizatorilor afectați de nerespectarea parametrilor contractuali privind calitatea și continuitatea serviciului.

„Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov să verifice procedurile instituite prin art. 292 din Anexa nr. 1 la contractul de delegare – Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică, privind modul în care se realizează acordarea de despăgubiri pentru utilizatorii față de care nu au fost respectate prevederile contractuale”, se arată în document.

Prețurile la energie termică au crescut, însă confortul termic a scăzut în locuințele din București

Consilierii PSD, inițiatorii proiectului, au motivat decizia prin creșterea prețurilor la energia termică și scăderea confortului termic în locuințe, mai ales pe timpul sezonului rece. Aceștia au subliniat că este necesar un mecanism care să coreleze facturarea cu parametrii efectiv livrați. Reamintim că în cursul iernii 2025-2026 au fost mai multe perioade în care locuitorii din București au rămas fără apă caldă și căldură sau s-au confruntat cu situația în care agentul termic livrat nu respecta parametrii.

„Această măsură vine să corecteze inechitățile constatate în privința calității agentului termic furnizat, care deseori nu se încadrează în parametrii contractuali agreați de părți, iar consumatorul final plătește factura emisă la prețul din contract, cu toate că nu a beneficiat de furnizarea energiei termice la standardele asumate”, susțin inițiatorii proiectului.

Implementarea acestei hotărâri necesită, conform consilierilor, ajustări în cadrul legal care reglementează relațiile contractuale dintre ADIBI și Compania Municipală Termoenergetica București S.A. În plus, direcțiile de specialitate ale Primăriei Capitalei, ADIBI și operatorul Termoenergetica vor trebui să pună în aplicare măsurile prevăzute.

La finalul lunii februarie, primarul Ciprian Ciucu anunța că Termoenergetica are datorii de 1,4 miliarde de lei la ELCEN și este în prag de insolvență.

