Cele două fete fuseseră colege încă din clasa I și veniseră împreună din Vaslui ca să muncească în vacanța de vară, în Saturn. Erau cameriste într-un hotel și fuseseră cazate în aceeași cameră. Acolo a avut loc crima, duminică noaptea, iar Loredana susține că n-a vrut o clipă să-și ucidă prietena.

În declarația dată anchetatorilor, Loredana Atănăsoaie a recunoscut totul și a povestit cum a ajuns să o înjunghie pe Alina.

„Menționez că recunosc săvârşirea faptei de care sunt acuzată, în sensul că am agresat-o pe Ciobanu Elena-Alina cu un cuțit, producându-i decesul, menționez că mă cunoşteam cu colega mea, Ciobanu Elena-Alina, cu care am venit împreună din localitatea de domiciliu din județul Vaslui să lucrăm pe litoral”, a scris Loredana în declarația dată în fața procurorilor.

Fata a spus apoi că avea o relație tensionată cu Alina, inclusiv din motive legate de munca pe care o făceau pe Litoral, și ceruse patronilor hotelului în care munceau să le mute în camere separate.

Apoi urmează în declarație filmul crimei, pas cu pas, inclusiv detalii legate de felul în care victima a încercat să se apere.

„În seara zilei de 5.08.2023, am mai avut nişte discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft şi, inițial, am ezitat însă după aceea am înjunghiat-o în gât. Menționez că Elena nu dormea, însă stătea întinsă în pat cu ochii închiși și față către perete. Menționez că eu nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă. După ce am înjunghiat-o, Elenei îi curgea sânge din gură şi din rana făcută cu cuțitul, horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mână la gură să nu se audă în celelalte camere. A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mâna și pe gât şi chiar și pe spate”, a scris tânăra acuzată de crimă și arestată preventiv pentru 30 de zile.

Loredana a explicat apoi ce s-a întâmplat după ce a constatat că Alina murise și cum a scos-o din camera lor de hotel: „După ce a decedat, am luat valiza Elenei, am scos hainele ei, întrucât avea bagajul deja făcut și cu greu am introdus-o în valiză. Am luat valiza şi am ieşit din hotel pe la ieşirea din spate şi am folosit liftul că să cobor. Am stat câteva minute în afara hotelului să îmi revin şi am decis să chem un taxi, dar nu eram decisă unde să merg. Am găsit un taxi pe Google, pe internet, şi taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiza, timp în care a venit şi un coleg de muncă pe nume Vali, căruia i-am zis că plec acasă. Acesta m-a ajutat să pun valiza în portbagajul taxiului, după care Vali a plecat. M-am urcat în taximetru în dreapta față și i-am spus taximetristului că vreau să merg la bancomat şi că ulterior mă voi decide unde merg. Eu nu eram murdară pe haine deoarece mă schimbasem în cameră”, a povestit Loredana.

„Taximetristul a observat că am vânătăi pe faţă şi pe gât însă eu i-am zis că m-am lovit la muncă. Am plecat spre bancomat și taximetristul m-a dus la un bancomat BRD din câte îmi amintesc şi cred că am scos 2.000 de lei şi am revenit în taximetru cerându-i taximetristului să mă ducă în Vaslui. Acesta a refuzat şi a întrebat un alt coleg dacă doreşte să mă ducă și acesta a răspuns afirmativ solicitându-mi pentru acest serviciu 1.500 de lei. Până să ne întâlnim cu taximetristul care trebuia să mă ducă la Vaslui, eu m-am răzgândit şi i-am solicitat taximetristului să mă ducă de unde m-a luat”.

Fata a declarat că pe drum s-a răzgândit iar și i-a cerut taximetristului să o lase în parcul din Manglaia, pe lângă care trecea deseori, când mergea la muncă. Taximetristul a întrebat-o pe fată ce are în valiză, atunci când i-a cerut să o ajute să o scoată din portbagaj, iar ea i-a spus că are cărți și de aceea e grea. I-a plătit 200 de lei pentru o cursă de 20 de lei, iar șoferul a plecat.

„Am mai stat câteva minute, m-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea și întrucât nu era nimeni m-am apropiat de prima bancă şi am abandonat trupul Elenei sub această bancă. Am încercat să o pun pe bancă dar era grea şi nu am putut. Am luat valiza cu mine şi am plecat la hotelul unde eram cazată. M-am deplasat pe jos până la hotelul unde eram cazată şi am început să fac curățenie în cameră, ştergând urmele de sânge de pe mochetă şi de pe perete şi am luat lenjeria şi hainele murdare de sânge şi le-am pus într-un sac de plastic. Acest sac l-am dus dimineaţă în jurul orei 10 în tomberonul hotelului. Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu, iar după ce am dus sacul mai sus menționat mi-am amintit şi de cuțit, l-am luat şi l-am ambalat într-un sac din plastic de culoare galbenă și l-am dus la ghenă hotelului Narcis”, a mai spus fata, în declarația dată anchetatorilor.

Loredana povesteșe apoi că n-a reușit să doarmă, s-a dus la serviciu unde, în jurul orei 15.00 au venit polițiștii și au reținut-o. Ea spune că inițial a negat totul, dar apoi s-a gândit să recunoască ce făcuse: „Am recunoscut fapta, deoarece am văzut în filme că dacă recunoşti fapta săvârşită primești o pedeapsă redusă”.

Loredana şi-a încheiat mărturisirea spunând că îi pare rău pentru că a ucis-o pe Alina: „Regret săvârşirea faptei şi menționez că nu am fost conștientă de ceea ce am făcut. Chiar am fost cele mai bune prietene de-a lungul anilor”.

