Presiune pe constructor pentru ca lotul de autostradă să fie gata în septembrie

Este vorba de Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului (A0 Nord), cu o lungime de 8,6 kilometri, care face legătura între Afumați (DN2) și Pantelimon (DN3). Acesta a ajuns un stadiu fizic de peste 90%. Finalizarea acestui segment strategic va asigura veriga lipsă din semi-inelul nordic.

Astfel, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe profil de autostradă și prin nodurile de descărcare între Autostrada Soarelui (A2), DN2 (Afumați), Autostrada A3 și zona Balotești-Corbeanca (DN1/DN1A).

Irinel Ionel Scrioșteanu a prezentat într-un clip video stadiul lucrărilor pe acest sector de autostradă.

„Am fost, zilele trecute, într-o vizită neanunțată pe un șantier important, pe care-l vom da în trafic în acest an. Acest șantier a depășit un procent de 90% a lucrărilor executate”, a precizat secretarul de stat, pe Facebook.

Lucrările sunt realizate de compania chineză China Civil Engineering Construction Corporation. Valoarea acestui contract este de 397,99 de milioane lei, fără TVA.

„Prin presiune, prin susținere din partea tuturor celor implicați, Ministerul Transporturilor, Compania de Drumuri, să reușim să dăm acest lot în trafic până la sfârșitul lunii septembrie, în așa fel încât să se poată circula de la A2, DN2, A3 și DN1A, în zona Balotești-Corbeanca”, a mai adăugat Irinel Scrioșteanu.

Șeful CNAIR era nemulțumit de stadiul lucrărilor

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, preciza la sfârșitul lunii iunie că pe cei 8,6 kilometri ai șantierului nivelul de mobilizare este prea mic pentru respectarea termenelor.

„A0 Nord (Lotul 3: Afumați – Pantelimon): stadiul fizic se apropie de 90%, dar este nevoie de accelerarea ritmului! Pe cei 8,5 km ai șantierului, constructorul chinez (China Civil Engineering Construction Corporation) este mobilizat cu 160 de muncitori și 100 de utilaje – un nivel pe care îl monitorizăm îndeaproape și pe care îl considerăm insuficient pentru respectarea termenelor”, a transmis, pe 28 iunie, Cristian Pistol, pe Facebook.

Șeful CNAIR a mai spus că pentru finalizarea lucrărilor în această toamnă, „constructorul trebuie să crească semnificativ mobilizarea pe șantier”.

Lotul 3 al A0 Nord este important pentru că asigură descărcarea circulației de pe Lotul 4, Pantelimon – Glina, aflat aproape de recepția finală, dar care nu poate funcționa eficient fără legătura cu Afumați. Tronsonul Afumați – Pantelimon face conexiunea cu Lotul 2 Corbeanca – Afumați, pe care se circulă deja de aproximativ doi ani, și leagă A3 București – Ploiești, DN2 și A2 București – Constanța pe semi-inelul nordic al Autostrăzii A0.

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