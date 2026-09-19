Autostrada Transilvania A3, între Zimbor și Nădășelu, a fost filmată din avion de Asociația Pro Infrastructură. Videoclipul arată că lucrările la viaducte avansează rapid, iar șansele să se circule pe acest lot în decembrie 2026 sunt cât se poate de reale.

Filmare spectaculoasă din avion

Imaginile spectaculoase din aer filmate pe 17 decembrie arată stadiul lucrărilor pe unul dintre cele mai așteptate tronsoane din Ardeal. Secțiunea dintre Nădășelu și Zimbor, de 30,6 km, din A3, este la un pas de finalizare. Nădășelu este un sat în comuna Gârbău, aflat în județul Cluj, care se situează la doar aproximativ 17 kilometri nord-vest de municipiul Cluj-Napoca. Zimbor este o comună aflată în județul Sălaj, situată mai la nord.

„Acum cu avionul, în decembrie de la volan pe A3 Zimbor-Nădășelu”, arată reprezentanții Asociației Pro Infrastructură, care au vrut să arate o altă perspectivă, de această dată din avion, a acestui sector de autostradă.

Potrivit acestora, montarea tuturor grinzilor la viaductul Nădășelu și suprabetonarea de la Topa Mică deblochează perspectivele de deschidere a traficului în luna decembrie 2026.

„Având în vedere că turcii de la Ozaltin au pus toate grinzile la viaductul Nădășelu și au turnat și ultimul segment pe deschiderile cantilever iar la Topa Mică tot viaductul este suprabetonat, avem încredere că în decembrie vom circula pe toți cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și mai departe pe A3 până la Târgu Mureș, peste 155 kilometri”, mai menționează reprezentanții ONG-ului, într-o postare făcută pe Facebook.

Amintim că lotul Zimbor-Poarta Sălajului a fost inaugurat pe 11 august 2026, fiind prima deschidere de autostradă din acest an.

Istoricul unui proiect semnat acum aproape 6 ani

Contractul sectorului dintre Nădășelu-Zimbor va împlini în decembrie 6 ani de existență, fiind semnat cu UMB în 28.12.2020. El prevedea 12 luni de proiectare plus încă 24 de execuție.

„A primit ordinul de începere în 25.01.2021 autorizațiile de construire în mai multe etape în decursul anului 2021. Întârzierea este foarte mare. Ar fi trebuit să fie finalizat în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024 dacă socotim și disputele tehnice și dificultățile din teren”, spune Asociația Pro Infrastructură.

Una dintre explicațiile importante pentru întârziere este reprezentată de problemele geologice descoperite pe traseu.

Alunecările de teren și schimbarea traseului

La Nădășelu și Topa Mică, terenul instabil a făcut imposibilă continuarea lucrărilor în forma proiectată inițial. Soluția a fost devierea autostrăzii și construirea unor viaducte noi. Aceste lucrări nu au rămas în contractul inițial cu UMB, ci au fost atribuite separat. Contractul pentru devierile de traseu de la Nădășelu și Topa Mică a fost semnat cu Ozaltin la 5 iunie 2024.

Acesta prevede nouă luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat pe 4 august 2025, iar autorizațiile de construire au fost emise la 11 iulie și 1 septembrie 2025. Conform termenului contractual, lucrările trebuie terminate în martie 2027.

Constructorii turci ar putea termina mai devreme

Dacă viaductele sunt finalizate în decembrie, circulația ar putea fi deschisă înainte de termenul contractual. Asociația Pro Infrastructură arată că se lucrează în prezent la ultimele elemente importante ale structurilor, iar aceste viaducte reprezintă punctul decisiv pentru deschiderea întregii secțiuni.