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Pensii indexate prudent și ordine în finanțele publice: ce a scris Luca Niculescu, la primele ore ale dimineții, pe Facebook

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Luca Niculescu, premier desemnat. Are 10 zile sa formeze un guvern
Luca Niculescu, premier desemnat. Are 10 zile sa formeze un guvern
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Indexarea pensiilor este una dintre măsurile luate în calcul de Luca Niculescu, însă majorarea trebuie să poată fi susținută din bugetul statului. Premierul desemnat a vorbit despre această posibilitate într-o postare pe Facebook și a atras atenția că România are de rezolvat urgent probleme care pot afecta inclusiv funcționarea unor instituții publice.

Cuprins:

Luca Niculescu, despre indexarea pensiilor: „Pe care bugetul să o poată susține cu adevărat”

Luca Niculescu susține că o eventuală indexare a pensiilor trebuie făcută cu prudență, în funcție de banii disponibili la bugetul de stat. Premierul desemnat a abordat subiectul într-o postare pe Facebook.

„Am vorbit despre oameni. Despre posibilitatea unei indexări prudente a pensiilor, pe care bugetul să o poată susține cu adevărat. Și despre necesitatea unei legi a salarizării în sectorul public care să fie echitabilă”, a scris Luca Niculescu.

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Acesta nu a anunțat un procent cu care ar putea crește pensiile și nici o dată de la care ar urma să fie aplicată o eventuală majorare. Indexarea este, deocamdată, o posibilitate aflată în discuție, nu o măsură deja decisă.

Ce spune Luca Niculescu despre salariile bugetarilor

Premierul desemnat consideră necesară și adoptarea unei legi a salarizării în sectorul public, care să fie echitabilă. Niculescu nu a oferit detalii despre eventuale creșteri de salarii, despre categoriile de angajați care ar putea fi vizate sau despre momentul în care noua lege ar urma să intre în vigoare. El a legat această preocupare de necesitatea reducerii inegalităților dintre români.

„Țara noastră a făcut progrese economice remarcabile în ultimele decenii, dar beneficiile dezvoltării nu ajung în mod egal la toți românii. Nu putem avea o țară în care unii se bucură de prosperitate, iar alții trăiesc de la o zi la alta”, a transmis Luca Niculescu.

Deși România a înregistrat progrese economice importante în ultimele decenii, rezultatele dezvoltării nu se reflectă în aceeași măsură în nivelul de trai al tuturor cetățenilor.

Unele instituții riscă blocaje dacă nu se face urgent rectificarea bugetară

O altă problemă semnalată de premierul desemnat este situația bugetului de stat. Niculescu avertizează că România are nevoie rapid de o rectificare bugetară, pentru a evita probleme în funcționarea unor instituții publice.

„Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcționarea unor instituții. Avem nevoie ca bugetul să fie finalizat până la sfârșitul anului și trebuie să găsim soluții pentru protejarea celor mai vulnerabili în fața provocărilor pe care le va aduce iarna”, a scris acesta.

Premierul desemnat insistă astfel asupra necesității de a rezolva problemele financiare ale statului, dar și de a identifica măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile în sezonul rece. În postarea sa, Luca Niculescu nu precizează ce instituții ar putea fi afectate de blocaje și nici ce măsuri concrete ar urma să fie adoptate pentru protejarea românilor vulnerabili.

Ce spune despre negocierile cu partidele pentru formarea Guvernului

Luca Niculescu a vorbit și despre discuțiile purtate cu partidele politice, în încercarea de a construi un guvern stabil. Acesta susține că România are nevoie de un Executiv care să păstreze direcția europeană și euroatlantică și care să poată lua deciziile necesare. Premierul desemnat recunoaște că între partide există atât puncte comune, cât și diferențe care trebuie depășite.

„Există soluții, chiar dacă nu sunt întotdeauna ușor de găsit. Important este să punem ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart”, a transmis Niculescu.

El consideră că negocierile trebuie să se concentreze pe găsirea unor soluții comune, care să permită formarea unui guvern capabil să funcționeze și să adopte măsurile necesare.

Investițiile și colectarea banilor la buget, printre prioritățile viitorului Guvern

Luca Niculescu a prezentat și principalele direcții pe care le consideră importante pentru viitorul program de guvernare. Printre acestea se numără punerea în ordine a finanțelor publice, îmbunătățirea colectării veniturilor statului, asigurarea predictibilității economice și respectarea angajamentelor asumate de România. Premierul desemnat a subliniat și necesitatea încurajării investițiilor și a sprijinirii mediului de afaceri.

„România are nevoie de investiții care să creeze locuri de muncă, să aducă dezvoltare și să ne facă economia mai competitivă”, a scris acesta.

În mesajul său, Niculescu a prezentat obiectivele economice pe care le consideră importante pentru viitorul Executiv.

Cum vrea Luca Niculescu să fie folosiți banii europeni din programul SAFE

Premierul desemnat a abordat și problemele legate de apărarea și securitatea României, printre care și utilizarea fondurilor europene din programul SAFE. Niculescu consideră că acești bani trebuie folosiți transparent și că investițiile realizate ar trebui să contribuie atât la creșterea siguranței României, cât și la dezvoltarea industriei naționale.

„Am abordat și subiectele legate de apărare și securitate, inclusiv folosirea transparentă a fondurilor europene SAFE, astfel încât acestea să contribuie atât la siguranța României, cât și la dezvoltarea industriei noastre”, a transmis acesta.

Luca Niculescu răspunde glumelor despre pasiunea sa pentru cărți

Spre finalul postării, Luca Niculescu a vorbit și despre un subiect personal, care a provocat glume în ultima perioadă, pasiunea sa pentru lectură, și a recunoscut că îi place să citească și că obișnuiește să povestească uneori despre cărți pe rețelele de socializare.

„Am văzut că acest obicei a stârnit unele glume în ultima vreme. Le primesc cu umor”, a scris acesta.

Niculescu consideră însă că, dincolo de glume, România ar trebui să acorde mai multă atenție culturii și oamenilor care contribuie la promovarea ei.

„România are scriitori, artiști și creatori extraordinari. Cultura este una dintre cele mai frumoase cărți de vizită ale țării noastre”, a transmis premierul desemnat.

Acesta și-a încheiat mesajul cu o observație despre importanța lecturii, inclusiv pentru cei care conduc țara.

„Iar o carte bună ne ajută să înțelegem mai bine lumea. Ceea ce poate fi util și unui prim-ministru”, a scris Luca Niculescu.

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Tags: Premierul României Guvernul Romaniei pensii Luca Niculescu
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