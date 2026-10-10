Susține Susține

Mesaje RO-Alert, emise în Tulcea după ce două ținte aeriene au fost detectate în apropierea graniței cu România. Două avioane F-18 au fost ridicate pentru monitorizare

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
Comentează
Avion F-18
Mesaje RO-Alert, emise în Tulcea după ce două ținte aeriene au fost detectate în apropierea graniței cu România. Sursa foto: Profimedia Images
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Două ținte aeriene au fost detectate în apropierea graniței cu România. Autoritățile au emis două mesaje RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar două avioane F-18 au fost ridicate de la sol. MApN anunță că nu s-au înregistrat pătrunderi în spațiul aerian românesc.

Cuprins:

Două ținte aeriene au fost detectate la granița cu România sâmbătă noaptea

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), în noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar a detectat prima țintă aeriană la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în spațiul aerian ucrainean, aproape de granița cu România.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

„În noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, a transmis MApN.

Autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a instituit măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Primul mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00.17, iar alerta aeriană a fost ridicată la ora 00.40.

Ulterior, sistemul radar a detectat o a doua țintă aeriană, tot în spațiul ucrainean, în zona localității Chilia, la circa 15 km est de Vâlcove. Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 02.18 pentru populația din aceeași zonă, iar alerta a încetat la ora 03.13.

MApN: Nu s-au înregistrat pătrunderi în spațiul aerian românesc

Reprezentanții MApN au subliniat că, în urma acestor incidente, nu au fost detectate pătrunderi ale țintelor aeriene în spațiul aerian național. Măsurile de alertare și intervenție au fost luate ca precauție, având în vedere proximitatea cu zona de conflict din Ucraina.

Incidentul are loc la doar câteva zile de la momentul în care locuitorii din Tulcea au primit un alt mesaj RO-Alert, când alte două ținte din Ucraina au fost detectate la granița României. În noaptea dintre 5 spre 6 octombrie, două avioane ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: MApN - Ministerul Apărării Naționale Stiri Tulcea Stiri judetul Tulcea RO-Alert
Parteneri
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Viva.ro
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
Gsp.ro
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Gsp.ro
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
Dumitru Stelea (1)
Știri România
09:31
Un român de 57 de ani a plecat de acasă cu o bicicletă de la Decathlon și un cort. În 100 de zile a parcurs 13.080 de kilometri și a trecut prin 24 de țări
Avion F-18
Știri România
08:45
Mesaje RO-Alert, emise în Tulcea după ce două ținte aeriene au fost detectate în apropierea graniței cu România. Două avioane F-18 au fost ridicate pentru monitorizare
Parteneri
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Adevarul.ro
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul
Semne misterioase după moartea lui Nea Gogu. Ce povestește văduva maseurului de la Dinamo: „Timp de 40 de zile a cântat cucuveaua”
Fanatik.ro
Semne misterioase după moartea lui Nea Gogu. Ce povestește văduva maseurului de la Dinamo: „Timp de 40 de zile a cântat cucuveaua”
Aproximativ 20% dintre persoanele născute în România, de vârstă activă, locuiesc în străinătate
Financiarul.ro
Aproximativ 20% dintre persoanele născute în România, de vârstă activă, locuiesc în străinătate
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Diana Matei pe scena de la Sala Palatului din București | sursa foto: PR
Stiri Mondene
09:00
Cum a apărut Diana Matei pe scenă la Sala Palatului din București: „Am plâns”. Taraful Cleante, Leo de la Roșiori, Feli, Pepe și Costel Biju i-au fost alături
Andreea Mantea | sursa foto: Kanal D
Stiri Mondene
08:15
Anunțul făcut de Andreea Mantea despre emisiunea „Casa Iubirii” de la Kanal D: „Publicul simte”
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
O nouă mașină își face debutul în România » Costă sub 30.000 de euro și a fost prezentată la Salonul Auto București
Gsp.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Parteneri
EXECUȚIA unui fost maior în armată divizează America. Declarația HALUCINANTĂ a lui Vance
Mediafax.ro
EXECUȚIA unui fost maior în armată divizează America. Declarația HALUCINANTĂ a lui Vance
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Reacția unei americance după ce a gustat murături în București: &quot;Mâncăm multe murături, pentru că și bem mult&quot;
Observatornews.ro
Reacția unei americance după ce a gustat murături în București: &quot;Mâncăm multe murături, pentru că și bem mult&quot;
Un avion cu peste 200 de oameni la bord a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă
Kanald.ro
Un avion cu peste 200 de oameni la bord a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă
POLITIC
Cătălin Predoiu
Politică
9 oct.
Cătălin Predoiu, atac la liderii politici din România: „Trebuie să treacă dincolo de stereotipul PNRR și gestiunea de costuri”
Președintele Nicușor Dan a anunțat pe 5 octombrie că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Foto: presidency.ro
Politică
9 oct.
Luca Niculescu a povestit culisele nominalizării ca premier de către Nicușor Dan: „Nu au fost discuții lungi. Când președintele îți solicită, n-ai cum să refuzi”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Sfat pentru Gigi Becali: „FCSB și-a meritat soarta! Fratele meu, Gigione, să mai lase fotbalul și să-și vadă de afaceri!”
Fanatik.ro
Sfat pentru Gigi Becali: „FCSB și-a meritat soarta! Fratele meu, Gigione, să mai lase fotbalul și să-și vadă de afaceri!”
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Reportaj
Știri România
10:00
Brașov 2026: „Trăiască în veci prietenia româno-sovietică”, sloganul scris mare pe clădirea Uzinei Tractorul, pe care nimeni nu l-a șters de peste 70 de ani
Știri Externe
09:55
Războiul dungilor: Adidas dă în judecată un brand australian din cauza designului hainelor
Știri Externe
09:50
Incendiu masiv în Rusia, după ce dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier din Rostov
Stiri Mondene
09:38
Imagini cu familia lui chef Alexandru Sautner. Ce surpriză i-a făcut soția de ziua lui de naștere. „La mulți ani, dragoste!”
Citește mai multe
TRENDING
Politică
08:36
Pensii indexate prudent și ordine în finanțele publice: ce a scris Luca Niculescu, la primele ore ale dimineții, pe Facebook
Bani și Afaceri
07:59
Benzina și motorina s-au ieftinit iar sâmbătă, 10 octombrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Analiză
Știri România
07:00
Un judecător i-a restituit coada de topor suveranistului care a cerut poporului „să intre peste” votanții Elenei Lasconi
Lifestyle
9 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026. Luna Nouă în Balanță
fost profesor universitar de 100 de ani, din nou student, se uită la cărțile de pe un raft
Longevitate
08:02
Un fost profesor universitar de 100 de ani s-a înscris din nou la facultate: „Sunt de două ori mai în vârstă decât profesorii de acolo”
O femeie care aranjează cărțile pe un raft
Lifestyle
06:00
Cum să-ți organizezi casa cu regula de 80/20: „Mai mult spațiu, mai puțin stres”
O femeie care bagă un pulover alb în mașina de spălat
Lifestyle
9 oct.
Când ar trebui, de fapt, să speli rufele la 90 de grade. Greșeala pe care o fac mulți oameni și care le poate deteriora hainele
Aeroportul din Madrid. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
Cultură și Vacanțe
9 oct.
Cele mai bune cinci aeroporturi din lume, în viziunea stewardeselor și a piloților. Unul dintre terminalele din top are șemineu și balansoare
horoscopul zilei de astăzi 10 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
9 oct.
Horoscop 10 octombrie 2026. Fecioarele au șansa de a vedea luminița de la capătul tunelului și de a înțelege că există rezolvare
Ce condimente se pun la murături
Lifestyle
9 oct.
Ce condimente se pun la murături
Cum menții masa musculară după 40 de ani
Lifestyle
16 sept.
Cum îți menții masa musculară după 40 de ani. Ghid simplu de alimentație și antrenament
Murături asortate la borcan
Lifestyle
9 oct.
Cum se fac murăturile asortate pentru iarnă? Rețetă simplă și gustoasă
Poliția a declanșat mecanismul „Alertă răpire copil”. Poză cu o fată minoră și datele ei de identificare
Știri România
9 oct.
Fata de 12 ani urcată cu forța într-o mașină în Teleorman a fost găsită, iar alerta de răpire a fost ridicată
Vama Siret a fost evacuată și închisă vineri seara
Știri România
07:25
Vama Siret a fost închisă temporar din cauza unei alerte de dronă pe partea ucraineană
logo lib
Analiză
Știri România
07:00
Experimentul care promite să dezlege misterele autismului și ale epilepsiei. Șoareci cu creier uman, creați în laborator de cercetătorul român Sergiu Pașca
Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată pentru „coruperea alegătorilor”. Foto: Inquam Photos / George Călin
Știri România
9 oct.
Bogdan Peșchir, trimis în judecată pentru „coruperea alegătorilor”. Mecanismul prin care e acuzat de finanțarea pe TikTok a campaniei lui Călin Georgescu din 2024
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
9 oct.
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
9 oct.
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu