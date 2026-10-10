Două ținte aeriene au fost detectate în apropierea graniței cu România. Autoritățile au emis două mesaje RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar două avioane F-18 au fost ridicate de la sol. MApN anunță că nu s-au înregistrat pătrunderi în spațiul aerian românesc.

Două ținte aeriene au fost detectate la granița cu România sâmbătă noaptea

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), în noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar a detectat prima țintă aeriană la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în spațiul aerian ucrainean, aproape de granița cu România.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

„În noaptea de 9 spre 10 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 km nord de localitatea Periprava, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, a transmis MApN.

Autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a instituit măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Primul mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00.17, iar alerta aeriană a fost ridicată la ora 00.40.

Ulterior, sistemul radar a detectat o a doua țintă aeriană, tot în spațiul ucrainean, în zona localității Chilia, la circa 15 km est de Vâlcove. Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 02.18 pentru populația din aceeași zonă, iar alerta a încetat la ora 03.13.

MApN: Nu s-au înregistrat pătrunderi în spațiul aerian românesc

Reprezentanții MApN au subliniat că, în urma acestor incidente, nu au fost detectate pătrunderi ale țintelor aeriene în spațiul aerian național. Măsurile de alertare și intervenție au fost luate ca precauție, având în vedere proximitatea cu zona de conflict din Ucraina.