Benzina și motorina s-au ieftinit din nou sâmbătă, 10 octombrie 2026, dar nu în toată țara și nici la toate benzinăriile. Este a treia zi consecutivă în care se înregistrează reduceri la motorină. În București, un mare lanț de benzinării a redus prețul benzinei cu 3 bani pe litru, iar la Cluj-Napoca, cele mai mici prețuri la ambii carburanți au scăzut cu câte 2 bani, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, sâmbătă, 10 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi 10,11 lei/l, același preț ca vineri, și se găsește la Petrom. Și Socar vinde benzina cu 10,11 lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, în timp ce la alte stații ale companiei prețul este de 10,14 lei/l, fără modificări față de ziua precedentă. MOL a ieftinit benzina cu 3 bani pe litru, de la 10,17 lei/l vineri la 10,14 lei/l sâmbătă, 10 octombrie 2026. Lukoil comercializează benzina standard cu 10,15 lei/l, preț neschimbat față de vineri. Rompetrol menține prețul de 10,17 lei/l, același ca în ziua precedentă. Stațiile OMV afișează, la rândul lor, un tarif de 10,17 lei/l, fără modificări.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 10 octombrie 2026. Sursă foto: Peco-Online

Raportat la cele cinci mari orașe ale țării, cea mai ieftină benzină se găsește la Cluj-Napoca și Timișoara, unde costă 10,09 lei/l. La Cluj-Napoca, prețul minim a scăzut cu 2 bani, de la 10,11 lei/l vineri la 10,09 lei/l sâmbătă. Cel mai mic tarif este afișat la stațiile DHR de pe străzile Frunzișului, nr. 83, și Plopilor, nr. 64. În Timișoara, benzina costă minimum 10,09 lei/l, la fel ca vineri, la stația Socar de pe Calea Aradului, nr. 107/A.

În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei standard este de 10,11 lei/l, neschimbat față de ziua precedentă. La Iași, acest tarif este afișat la Petrom și Socar, iar în Constanța, la aceleași două rețele.

Cât costă motorina în București, sâmbătă, 10 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă astăzi 10,86 de lei/l, același preț ca vineri, 9 octombrie, și se găsește la Petrom. Și Socar afișează prețul de 10,86 lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A, în timp ce la alte benzinării ale companiei litrul de motorină costă 10,89 lei. Ambele tarife au rămas neschimbate față de vineri.

Rompetrol comercializează motorina standard cu 10,92 lei/l, la fel ca în ziua precedentă. Și OMV menține prețul de 10,92 lei/l, fără modificări. Stațiile MOL vând motorina cu 10,92 lei/l, după reducerea de 5 bani pe litru aplicată vineri, când prețul a coborât de la 10,97 lei/l. Lukoil păstrează, la rândul său, tariful de 10,92 lei/l, după ieftinirea de 5 bani pe litru din ziua precedentă.

Dintre cele cinci mari orașe, cea mai ieftină motorină se găsește în continuare la Timișoara, unde costă 10,83 lei/l, la fel ca vineri. Prețul este afișat la stația Socar de pe Calea Aradului, nr. 107/A.

La Cluj-Napoca, motorina s-a ieftinit cu 2 bani pe litru, de la 10,86 lei/l vineri la 10,84 lei/l sâmbătă. Cele mai mici prețuri sunt la stațiile DHR de pe străzile Frunzișului și Plopilor. În București, Iași și Constanța, motorina standard costă minimum 10,86 lei/l, preț neschimbat față de vineri. La Iași, cel mai mic tarif este afișat la Petrom și Socar, iar în Constanța, la aceleași rețele.

Prețul motorinei a scăzut pe piețele angro europene, după decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol. Reducerile de pe piețele europene au ajuns până la 4%, însă efectele asupra prețurilor de la pompă nu sunt imediate.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, sâmbătă, 10 octombrie 2026

Cel mai mic preț pentru benzina standard din România este de 10,05 lei/l, același ca vineri, 9 octombrie 2026. Carburantul se găsește la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș, situată pe DJ 693, la ieșirea Orțișoara/Seceani de pe autostrada A1. Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 lei/l, la fel ca vineri, și este disponibilă la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, pe DN 39.

Deși benzina s-a ieftinit la MOL în București, iar la Cluj-Napoca au scăzut prețurile minime la ambii carburanți, cele mai mici tarife la nivel național au rămas neschimbate.