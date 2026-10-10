Un judecător i-a restituit coada de topor suveranistului care a cerut poporului „să intre peste” votanții Elenei Lasconi

Judecătoria Buftea l-a iertat de pedeapsă pe Eugen Brebeanu, un bărbat domiciliat în localitatea Chiajna care îi incita pe susținătorii lui Călin Georgescu la „revoluție” imediat după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile din noiembrie 2024. Procesul continuă la Curtea de Apel București.

În schimb, judecătorul i-a stabilit 9 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pentru incitare la ură sau discriminare, l-a pus sub supraveghere pentru 2 ani și l-a obligat să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

În plus, judecătorul fondului a decis să-i restituie o bâtă și două telefoane mobile care îi fuseseră confiscate, potrivit Hotărârii nr. 349/2026, consultată de Libertatea:

„Potrivit art. 255 Cod procedură penală, « dacă procurorul sau judecătorul (…) constată , la cerere sau din oficiu, că lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra sunt proprietatea persoanei vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deținerea acestora , dispune restituirea acestor lucruri».

, la cerere sau din oficiu, sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra sunt proprietatea persoanei vătămate sau a altei persoane ori , dispune restituirea acestor lucruri». Restituirea bunurilor ridicate are loc numai dacă prin aceasta nu sunt îngreunate stabilirea situației de fapt şi justa soluționare a cauzei, şi cu obligația pentru cel căruia îi sunt restituite să le păstreze până la pronunțarea unei soluții definitive în procesul penal.

în procesul penal. În cauză, se constată că de la domiciliul inculpatului a fost ridicată o bucată de lemn și două telefoane mobile, astfel că (…) dispune restituirea către inculpat a bucății de lemn reprezentând o coadă de topor de aproximativ 60 de cm a fost depusă la camera de corpuri delicte a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (…) și a telefonului mobil marca iPhone 15 și a telefonului mobil marca Samsung T3 (…)”, se arată în documentul citat.

Din punct de vedere juridic, soluția de amânare a aplicării pedepsei nu reprezintă o condamnare, deoarece persoana nu figurează cu cazier judiciar pe durata termenului de supraveghere și rămâne fără cazier dacă respectă condițiile.

În schimb, condamnarea cu suspendare sub supraveghere este o condamnare definitivă înscrisă în cazierul judiciar, dar a cărei executare efectivă în penitenciar este suspendată.

Mesajul suveranistului: „Să mă p** pe ea de țară!”

Curtea de Apel București judecă, pe data de 3 noiembrie 2026, atât apelul lui Eugen Brebeanu, cât și pe cel al procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

Bărbatul de 41 de ani, care lucrează ca șofer la o companie de transport alternativ, a postat pe o rețea de socializare un video, pe data de 6 decembrie 2024, în care îi incita pe votanții lui Călin Georgescu să iasă în Piața Victoriei la „revoluție” și să intre în sediul Guvernului, pentru a-i „sparge” pe susținătorii Elenei Lasconi, despre care credea că se aflau în clădire.

„Să mă p** pe ea de țară și pe toți votanții lui Lasconi. Bine ar fi ca diseară toată România să iasă în stradă și să intre peste ei! Sparți! Revoluție, tată!”, spunea Eugen Brebeanu pe TikTok.

Pe 21 februarie 2025, procurorii l-au trimis în judecată pe Eugen Brebeanu pentru incitare la ură sau discriminare, în rechizitoriu reținând următoarea situație de fapt:

„În fapt, la data de 06.12.2024 organele de poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că numitul (Brebeanu Eugen – n.r.), utilizând contul său de TikTok, cu userul @numemultel0l, aferent numelui «Numemulte», a postat, în mediul online , la aceeași dată, un material video în care și-a exprimat nemulțumirea față de anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale din România, fiind indignat de susținătorii unuia dintre candidații la alegerile prezidențiale, respectiv (Elena Lasconi – n.r.), motiv pentru care a incitat publicul la violență împotriva unor categorii de persoane definite pe criterii de apartenență politică.

organele de poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că , la aceeași dată, din România, fiind indignat de susținătorii unuia dintre candidații la alegerile prezidențiale, respectiv (Elena Lasconi – n.r.), motiv pentru care a incitat publicul la violență împotriva unor categorii de persoane definite pe criterii de apartenență politică. Urmare a hotărârii Curții Constituționale a României privind anularea procesului electoral pentru alegerea Președintelui României, în mediul online, în special pe rețeaua socială TikTok, au apărut mai multe postări, printre care și cea al inculpatului (Brebeanu Eugen – n.r.), prin care se transmiteau mesaje de instigare la ură , violență sau discriminare pe criterii de apartenență și opinie politică.

, violență sau discriminare pe criterii de apartenență și opinie politică. Cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale, inculpatul a menționat că el este persoana care a postat videoclipul redat mai sus pe TikTok, însă nu a dorit să instige la violență , ci s-a referit generic la revoluție cu sensul de protest și că suferă de probleme de sănătate care nu i-ar permite implicarea în violențe.

, ci s-a referit generic la revoluție cu sensul de protest și că suferă de probleme de sănătate care nu i-ar permite implicarea în violențe. Inculpatul a menționat că videoclipul nu a generat o reacție de violență deoarece oamenii nu au ieșit în Piața Victoriei așa cum le-a solicitat , aspect pe care l-a comentat într-un alt videoclip postat în aceeași dată, 06.12.2024, din Piața Victoriei unde a mers și a constatat că era singur.

, aspect pe care l-a comentat într-un alt videoclip postat în aceeași dată, 06.12.2024, din Piața Victoriei unde a mers și a constatat că era singur. De asemenea, inculpatul (Brebeanu Eugen – n.r.) a declarat că nu a intenționat să instige la violență și nici să acționeze violent, videoclipul fiind postat la nervi , fără a realiza că aceasta ar putea fi de natură a instiga la acte de violentă (f.18-20, 21-29 dup).

, fără a realiza că aceasta ar putea fi de natură a instiga la acte de violentă (f.18-20, 21-29 dup). Fiind audiat în fața instanței, inculpatul a declarat că, în contextul alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024 a avut un candidat preferat, iar când a aflat că alegerile au fost anulate s-a gândit că vinovați sunt susținătorii (Elenei Lasconi – n.r.), astfel că s-a enervat și a realizat acea postare pe TikTok.

Inculpatul a declarat că se gândea că în clădirea Guvernului, situată în Piața Victoriei, s-ar afla (Elena Lasconi – n.r.) și susținătorii acesteia, astfel că a chemat oamenii să intre peste ei în clădire.

În continuare, a precizat că a fost un impuls de moment pe care îl regretă și că nu era bine informat din punct de vedere politic și că fapta sa a rămas fără ecou, deoarece nu s-a prezentat nimeni în piață”, se arată în documentul citat.

Instanța: „Verbele folosite exprimau un îndemn direct către populație”

Deși Judecătoria Buftea l-a găsit vinovat pe Eugen Brebeanu de incitare la ură sau discriminare, instanța de fond a amânat aplicarea pedepsei de 9 luni de închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Eugen Brebeanu. Sursa foto: Captură Tik Tok / Numemulte

Chiar dacă infracțiunea este pedepsită de Codul penal cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, modalitatea de executare rămâne la aprecierea judecătorului.

„Fapta săvârșită de inculpatul (Brebeanu Eugen – n.r.) a avut loc în data de 06.12.2024, dată la care Curtea Constituțională a dispus anularea întregului proces electoral privind alegerea Președintelui României, (...) moment marcat de tensiuni și polarizare accentuată în societate, (...) mai ales că inculpatul a declarat că are un număr de aproximativ 10.000 de urmăritori.

mai ales că Prin mesajul transmis în înregistrarea audio-video, a incitat publicul la violență împotriva susținătorilor unui anumit candidat , pe motiv că persoanele nominalizate fac parte dintr-o categorie definită pe criterii de opinie ori apartenență politică, categorie inferioară în opinia inculpatului.

, pe motiv că definită pe criterii de opinie ori apartenență politică, categorie Din vizionarea acestor înregistrări, instanța reține că au avut loc formulări la modul imperativ adresate publicului , în scopul evident al incitării la violență prin prisma propagării acestor sentimente de nemulțumire împotriva unei categorii de persoane, respectiv susținătorilor unui candidat.

, în scopul evident al incitării la violență prin prisma propagării acestor sentimente de nemulțumire împotriva unei categorii de persoane, respectiv susținătorilor unui candidat. Contrar susținerilor apărării, instanța apreciază că inculpatul nu s-a referit la un grup politic, ci la o categorie de persoane , categorie percepută ca fiind din tabăra adversă, respectiv susținătorii și votanții candidatei (Elena Lasconi – n.r.).

, categorie percepută ca fiind din tabăra adversă, respectiv susținătorii și votanții candidatei (Elena Lasconi – n.r.). Din analiza postării inculpatului (Brebeanu Eugen – n.r.), din punct de vedere gramatical, contrar susținerilor apărării, se observă că inculpatul a folosit verbe la modul conjunctiv, condițional-optativ și imperativ , la timpul prezent, verbe ce exprimă îndemnuri, dorințe și posibilități, folosind un limbaj colocvial, agresiv și persuasiv.

, la timpul prezent, verbe ce exprimă îndemnuri, dorințe și posibilități, folosind un limbaj colocvial, agresiv și persuasiv. Astfel, verbe precum «să iasă» sau «să intre», «Sparți!», «Revoluție!» exprimă un îndemn direct către populație , având nuanțe imperative și mută întreaga acțiune din planul dorinței imediate a vorbitorului, într-o instigare directă la acțiune.

, având nuanțe imperative și mută întreaga acțiune din planul dorinței imediate a vorbitorului, într-o instigare directă la acțiune. În continuare, instanța reține că postarea inculpatului era aptă să servească scopului urmărit de inculpat prin prisma receptivității publicului nemulțumit de decizia Curții Constituționale.

În acest sens se reține că postarea a fost vizualizată de un număr mare de persoane, astfel că se impune a sublinia că, raportat la contextul social-politic existent la acel moment – caracterizat prin tensiuni ridicate, polarizare și receptivitate crescută a publicului la mesaje cu conținut radical – devine și mai evident că mesajele inculpatului au reprezentat o veritabilă incitare a publicului la violențe , astfel cum cere norma de incriminare de la art. 369 C.pen., incitarea fiind adresată publicului și aptă să producă o reacție colectivă în rândul persoanelor cărora li se adresează.

– caracterizat prin tensiuni ridicate, polarizare și receptivitate crescută a publicului la mesaje cu conținut radical – , astfel cum cere norma de incriminare de la art. 369 C.pen., incitarea fiind adresată publicului și aptă să producă o reacție colectivă în rândul persoanelor cărora li se adresează. În prezenta cauză, acțiunile de incitare la violență s-au realizat prin intermediul platformei Tik Tok, unde inculpatul era urmărit de un număr mare de persoane , persoane care, deși nu s-au prezentat în Piața Victoriei, au reacționat la postarea inculpatului prin comentarii și like-uri.

, persoane care, deși nu s-au prezentat în Piața Victoriei, au reacționat la postarea inculpatului prin comentarii și like-uri. Prin urmare, raportat la probatoriul administrat în cauză, instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta reținută în sarcina inculpatului există, este infracțiune şi a fost săvârșită de acesta”, reține Judecătoria Buftea.

De ce l-a iertat judecătorul: „O pedeapsă aspră este adesea ineficientă”

În hotărârea pe fond, judecătorul a apreciat că fapta lui Eugen Brebeanu „nu relevă un grad ridicat de pericol social concret”, deoarece nimeni n-a răspuns îndemnurilor sale pe data de 6 decembrie 2024.

Într-adevăr, la data respectivă n-a avut loc niciun protest, deoarece suveraniștii aveau programată o manifestație în data de 8 decembrie 2024, la care urmau să participe Horațiu Potra și mercenarii lui, fiind însă opriți înainte de a ajunge la București.

„ În ceea ce privește latura obiectivă , elementul material constă în acțiunea de incitare a publicului, respectiv crearea, insinuarea ori amplificarea sentimentelor de adversitate a publicului faţă de o anumită categorie de persoane şi care se subsumează sentimentului de ură faţă de acea categorie , de revoltă, instingând la acte de violență împotriva persoanelor care au votat un anume candidat, susținând că ar fi bine ca toată România să iasă în stradă și să intre peste ei, să exercite agresiuni fizice. (…)

, elementul material constă în acțiunea de incitare a publicului, respectiv , de revoltă, instingând la acte de violență împotriva persoanelor care au votat un anume candidat, susținând că ar fi bine ca toată România să iasă în stradă și să intre peste ei, să exercite agresiuni fizice. (…) Având în vedere că inculpatul a postat înregistrările audio-video pe o platformă de socializare acesta putea anticipa ecoul acestor manifestări în spațiul public , astfel că rezultă dincolo de orice dubiu rezonabil că acesta a acționat cu intenție directă . (…)

, astfel că rezultă dincolo de orice dubiu rezonabil că . (…) Instanța reține că funcțiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o corectă individualizare, proporționare a pedepsei, care să țină seama şi de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se reintegreze în societate.

O pedeapsă deosebit de aspră, în raport cu datele personale ale inculpatului, este adesea neconvingătoare şi neeficientă , nefiind în măsură a-şi atinge scopul.

, nefiind în măsură a-şi atinge scopul. Analizând global criteriile generale de individualizare a pedepsei, (…) instanța reține că pedeapsa închisorii este necesară pentru atingerea scopului preventiv, educativ şi sancționator al pedepsei .

. Astfel, inculpatul (Brebeanu Eugen – n.r.), are vârsta de 41 de ani, necăsătorit, studii liceale, are un loc de muncă - șofer (…), nu a efectuat stagiul militar şi locuiește în mediul rural. (…)

În cauză, instanța apreciază că nu se impune condamnarea inculpatului (…) având în vedere că, pe de o parte, fapta săvârșită nu relevă un grad ridicat de pericol social concret (în Piața Victoriei nu s-au prezentat cetățeni la îndemnul inculpatului), iar pe de altă parte, inculpatul are un nivel de instruire școlară şi o experiență de viață în măsură a-i permite să conștientizeze potențialul vătămător al conduitei sale , iar pe viitor să adopte un comportament corespunzător normelor juridice ce reglementează ordinea și liniștea publică.

(…) (în Piața Victoriei nu s-au prezentat cetățeni la îndemnul inculpatului), , iar pe viitor să adopte un comportament corespunzător normelor juridice ce reglementează ordinea și liniștea publică. Totodată, instanța apreciază că prin fixarea termenului de supraveghere de 2 ani (cu posibilitatea revocării amânării aplicării pedepsei în cazul reiterării comportamentului infracțional în această perioadă) se satisface, în cazul concret, imperativul justei individualizări a executării pedepsei”, se mai arată în documentul citat.

Eugen Brebeanu face parte din „primul lot” de cinci de susținători ai lui Călin Georgescu pe care procurorii i-au pus sub acuzare, în dosare distincte, pentru fapte comise în perioada 5-7 decembrie 2024, atunci când Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale.

Alte patru persoane s-au ales atunci cu dosare penale pentru incitare la violență sau promovarea doctrinelor fasciste, legionare sau xenofobe.