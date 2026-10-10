Susține Susține

Un judecător i-a restituit coada de topor suveranistului care a cerut poporului „să intre peste” votanții Elenei Lasconi

Ionuț Mureșan
Ionuț Mureșan
Reporter
Comentează
Eugen Brebeanu îi incita pe susținătorii lui Călin Georgescu la „revoluție” imediat după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile din noiembrie 2024. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin, captură Tik Tok / Numemulte
Eugen Brebeanu îi incita pe susținătorii lui Călin Georgescu la „revoluție” imediat după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile din noiembrie 2024. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin, captură Tik Tok / Numemulte
Analiză
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Judecătoria Buftea l-a iertat de pedeapsă pe Eugen Brebeanu, un bărbat domiciliat în localitatea Chiajna care îi incita pe susținătorii lui Călin Georgescu la „revoluție” imediat după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile din noiembrie 2024. Procesul continuă la Curtea de Apel București.

Cuprins:

În schimb, judecătorul i-a stabilit 9 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pentru incitare la ură sau discriminare, l-a pus sub supraveghere pentru 2 ani și l-a obligat să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

În plus, judecătorul fondului a decis să-i restituie o bâtă și două telefoane mobile care îi fuseseră confiscate, potrivit Hotărârii nr. 349/2026, consultată de Libertatea:

  • „Potrivit art. 255 Cod procedură penală, «dacă procurorul sau judecătorul (…) constată, la cerere sau din oficiu, că lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat sau de la orice persoană care le-a primit spre a le păstra sunt proprietatea persoanei vătămate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deținerea acestora, dispune restituirea acestor lucruri».
  • Restituirea bunurilor ridicate are loc numai dacă prin aceasta nu sunt îngreunate stabilirea situației de fapt şi justa soluționare a cauzei, şi cu obligația pentru cel căruia îi sunt restituite să le păstreze până la pronunțarea unei soluții definitive în procesul penal.
  • În cauză, se constată că de la domiciliul inculpatului a fost ridicată o bucată de lemn și două telefoane mobile, astfel că (…) dispune restituirea către inculpat a bucății de lemn reprezentând o coadă de topor de aproximativ 60 de cm a fost depusă la camera de corpuri delicte a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (…) și a telefonului mobil marca iPhone 15 și a telefonului mobil marca Samsung T3 (…)”, se arată în documentul citat.

Din punct de vedere juridic, soluția de amânare a aplicării pedepsei nu reprezintă o condamnare, deoarece persoana nu figurează cu cazier judiciar pe durata termenului de supraveghere și rămâne fără cazier dacă respectă condițiile.

În schimb, condamnarea cu suspendare sub supraveghere este o condamnare definitivă înscrisă în cazierul judiciar, dar a cărei executare efectivă în penitenciar este suspendată.

#fyp #100k #terror

Mesajul suveranistului: „Să mă p** pe ea de țară!”

Curtea de Apel București judecă, pe data de 3 noiembrie 2026, atât apelul lui Eugen Brebeanu, cât și pe cel al procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

Bărbatul de 41 de ani, care lucrează ca șofer la o companie de transport alternativ, a postat pe o rețea de socializare un video, pe data de 6 decembrie 2024, în care îi incita pe votanții lui Călin Georgescu să iasă în Piața Victoriei la „revoluție” și să intre în sediul Guvernului, pentru a-i „sparge” pe susținătorii Elenei Lasconi, despre care credea că se aflau în clădire.

  • „Să mă p** pe ea de țară și pe toți votanții lui Lasconi. Bine ar fi ca diseară toată România să iasă în stradă și să intre peste ei! Sparți! Revoluție, tată!”, spunea Eugen Brebeanu pe TikTok.

Pe 21 februarie 2025, procurorii l-au trimis în judecată pe Eugen Brebeanu pentru incitare la ură sau discriminare, în rechizitoriu reținând următoarea situație de fapt:

  • „În fapt, la data de 06.12.2024 organele de poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că numitul (Brebeanu Eugen – n.r.), utilizând contul său de TikTok, cu userul @numemultel0l, aferent numelui «Numemulte», a postat, în mediul online, la aceeași dată, un material video în care și-a exprimat nemulțumirea față de anularea turului 1 al alegerilor prezidențiale din România, fiind indignat de susținătorii unuia dintre candidații la alegerile prezidențiale, respectiv (Elena Lasconi – n.r.), motiv pentru care a incitat publicul la violență împotriva unor categorii de persoane definite pe criterii de apartenență politică.
  • Urmare a hotărârii Curții Constituționale a României privind anularea procesului electoral pentru alegerea Președintelui României, în mediul online, în special pe rețeaua socială TikTok, au apărut mai multe postări, printre care și cea al inculpatului (Brebeanu Eugen – n.r.), prin care se transmiteau mesaje de instigare la ură, violență sau discriminare pe criterii de apartenență și opinie politică.
  • Cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale, inculpatul a menționat că el este persoana care a postat videoclipul redat mai sus pe TikTok, însă nu a dorit să instige la violență, ci s-a referit generic la revoluție cu sensul de protest și că suferă de probleme de sănătate care nu i-ar permite implicarea în violențe.
  • Inculpatul a menționat că videoclipul nu a generat o reacție de violență deoarece oamenii nu au ieșit în Piața Victoriei așa cum le-a solicitat, aspect pe care l-a comentat într-un alt videoclip postat în aceeași dată, 06.12.2024, din Piața Victoriei unde a mers și a constatat că era singur.
  • De asemenea, inculpatul (Brebeanu Eugen – n.r.) a declarat că nu a intenționat să instige la violență și nici să acționeze violent, videoclipul fiind postat la nervi, fără a realiza că aceasta ar putea fi de natură a instiga la acte de violentă (f.18-20, 21-29 dup).
  • Fiind audiat în fața instanței, inculpatul a declarat că, în contextul alegerilor prezidențiale din toamna anului 2024 a avut un candidat preferat, iar când a aflat că alegerile au fost anulate s-a gândit că vinovați sunt susținătorii (Elenei Lasconi – n.r.), astfel că s-a enervat și a realizat acea postare pe TikTok.
  • Inculpatul a declarat că se gândea că în clădirea Guvernului, situată în Piața Victoriei, s-ar afla (Elena Lasconi – n.r.) și susținătorii acesteia, astfel că a chemat oamenii să intre peste ei în clădire.
  • În continuare, a precizat că a fost un impuls de moment pe care îl regretă și că nu era bine informat din punct de vedere politic și că fapta sa a rămas fără ecou, deoarece nu s-a prezentat nimeni în piață”, se arată în documentul citat.

Instanța: „Verbele folosite exprimau un îndemn direct către populație”

Deși Judecătoria Buftea l-a găsit vinovat pe Eugen Brebeanu de incitare la ură sau discriminare, instanța de fond a amânat aplicarea pedepsei de 9 luni de închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Eugen Brebeanu. Sursa foto: Captură Tik Tok / Numemulte
Eugen Brebeanu. Sursa foto: Captură Tik Tok / Numemulte

Chiar dacă infracțiunea este pedepsită de Codul penal cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, modalitatea de executare rămâne la aprecierea judecătorului.

  • „Fapta săvârșită de inculpatul (Brebeanu Eugen – n.r.) a avut loc în data de 06.12.2024, dată la care Curtea Constituțională a dispus anularea întregului proces electoral privind alegerea Președintelui României, (...) moment marcat de tensiuni și polarizare accentuată în societate, (...) mai ales că inculpatul a declarat că are un număr de aproximativ 10.000 de urmăritori.
  • Prin mesajul transmis în înregistrarea audio-video, a incitat publicul la violență împotriva susținătorilor unui anumit candidat, pe motiv că persoanele nominalizate fac parte dintr-o categorie definită pe criterii de opinie ori apartenență politică, categorie inferioară în opinia inculpatului.
  • Din vizionarea acestor înregistrări, instanța reține că au avut loc formulări la modul imperativ adresate publicului, în scopul evident al incitării la violență prin prisma propagării acestor sentimente de nemulțumire împotriva unei categorii de persoane, respectiv susținătorilor unui candidat.
  • Contrar susținerilor apărării, instanța apreciază că inculpatul nu s-a referit la un grup politic, ci la o categorie de persoane, categorie percepută ca fiind din tabăra adversă, respectiv susținătorii și votanții candidatei (Elena Lasconi – n.r.).
  • Din analiza postării inculpatului (Brebeanu Eugen – n.r.), din punct de vedere gramatical, contrar susținerilor apărării, se observă că inculpatul a folosit verbe la modul conjunctiv, condițional-optativ și imperativ, la timpul prezent, verbe ce exprimă îndemnuri, dorințe și posibilități, folosind un limbaj colocvial, agresiv și persuasiv.
  • Astfel, verbe precum «să iasă» sau «să intre», «Sparți!», «Revoluție!» exprimă un îndemn direct către populație, având nuanțe imperative și mută întreaga acțiune din planul dorinței imediate a vorbitorului, într-o instigare directă la acțiune.
  • În continuare, instanța reține că postarea inculpatului era aptă să servească scopului urmărit de inculpat prin prisma receptivității publicului nemulțumit de decizia Curții Constituționale.
  • În acest sens se reține că postarea a fost vizualizată de un număr mare de persoane, astfel că se impune a sublinia că, raportat la contextul social-politic existent la acel moment – caracterizat prin tensiuni ridicate, polarizare și receptivitate crescută a publicului la mesaje cu conținut radical – devine și mai evident că mesajele inculpatului au reprezentat o veritabilă incitare a publicului la violențe, astfel cum cere norma de incriminare de la art. 369 C.pen., incitarea fiind adresată publicului și aptă să producă o reacție colectivă în rândul persoanelor cărora li se adresează.
  • În prezenta cauză, acțiunile de incitare la violență s-au realizat prin intermediul platformei Tik Tok, unde inculpatul era urmărit de un număr mare de persoane, persoane care, deși nu s-au prezentat în Piața Victoriei, au reacționat la postarea inculpatului prin comentarii și like-uri.
  • Prin urmare, raportat la probatoriul administrat în cauză, instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta reținută în sarcina inculpatului există, este infracțiune şi a fost săvârșită de acesta”, reține Judecătoria Buftea.

De ce l-a iertat judecătorul: „O pedeapsă aspră este adesea ineficientă”

În hotărârea pe fond, judecătorul a apreciat că fapta lui Eugen Brebeanu „nu relevă un grad ridicat de pericol social concret”, deoarece nimeni n-a răspuns îndemnurilor sale pe data de 6 decembrie 2024.

Într-adevăr, la data respectivă n-a avut loc niciun protest, deoarece suveraniștii aveau programată o manifestație în data de 8 decembrie 2024, la care urmau să participe Horațiu Potra și mercenarii lui, fiind însă opriți înainte de a ajunge la București.

  • În ceea ce privește latura obiectivă, elementul material constă în acțiunea de incitare a publicului, respectiv crearea, insinuarea ori amplificarea sentimentelor de adversitate a publicului faţă de o anumită categorie de persoane şi care se subsumează sentimentului de ură faţă de acea categorie, de revoltă, instingând la acte de violență împotriva persoanelor care au votat un anume candidat, susținând că ar fi bine ca toată România să iasă în stradă și să intre peste ei, să exercite agresiuni fizice. (…)
  • Având în vedere că inculpatul a postat înregistrările audio-video pe o platformă de socializare acesta putea anticipa ecoul acestor manifestări în spațiul public, astfel că rezultă dincolo de orice dubiu rezonabil că acesta a acționat cu intenție directă. (…)
  • Instanța reține că funcțiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei pot fi realizate numai printr-o corectă individualizare, proporționare a pedepsei, care să țină seama şi de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se reintegreze în societate.
  • O pedeapsă deosebit de aspră, în raport cu datele personale ale inculpatului, este adesea neconvingătoare şi neeficientă, nefiind în măsură a-şi atinge scopul.
  • Analizând global criteriile generale de individualizare a pedepsei, (…) instanța reține că pedeapsa închisorii este necesară pentru atingerea scopului preventiv, educativ şi sancționator al pedepsei.
  • Astfel, inculpatul (Brebeanu Eugen – n.r.), are vârsta de 41 de ani, necăsătorit, studii liceale, are un loc de muncă - șofer (…), nu a efectuat stagiul militar şi locuiește în mediul rural. (…)
  • În cauză, instanța apreciază că nu se impune condamnarea inculpatului (…) având în vedere că, pe de o parte, fapta săvârșită nu relevă un grad ridicat de pericol social concret (în Piața Victoriei nu s-au prezentat cetățeni la îndemnul inculpatului), iar pe de altă parte, inculpatul are un nivel de instruire școlară şi o experiență de viață în măsură a-i permite să conștientizeze potențialul vătămător al conduitei sale, iar pe viitor să adopte un comportament corespunzător normelor juridice ce reglementează ordinea și liniștea publică.
  • Totodată, instanța apreciază că prin fixarea termenului de supraveghere de 2 ani (cu posibilitatea revocării amânării aplicării pedepsei în cazul reiterării comportamentului infracțional în această perioadă) se satisface, în cazul concret, imperativul justei individualizări a executării pedepsei”, se mai arată în documentul citat.

Eugen Brebeanu face parte din „primul lot” de cinci de susținători ai lui Călin Georgescu pe care procurorii i-au pus sub acuzare, în dosare distincte, pentru fapte comise în perioada 5-7 decembrie 2024, atunci când Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale.

Alte patru persoane s-au ales atunci cu dosare penale pentru incitare la violență sau promovarea doctrinelor fasciste, legionare sau xenofobe.

Un bărbat a postat mesaje naziste pe contul „Legiunea Șoimul” de pe Instagram și pe grupul „Gașca Cangrena” de pe WhatsApp, un al doilea a făcut apel pe Facebook ca românii vină „cu răngi si topoare”, al treilea a scris pe TikTok că „1989 a fost doar antrenament” și că vor ieși „tancurile pe stradă”, iar al patrulea l-a amenințat pe un jurnalist.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Curtea de Apel București tribunal TikTok Curtea Constituționala a Romaniei Elena Lasconi Călin Georgescu
Parteneri
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Viva.ro
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
Gsp.ro
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Gsp.ro
„Am toate motivele să ciocnesc un pahar” » S-a finalizat divorțul anului în fotbalul mondial: decizia în privința pensiei de 250.000 de euro
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
Susținătorul lui Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Analiză
Știri România
07:00
Un judecător i-a restituit coada de topor suveranistului care a cerut poporului „să intre peste” votanții Elenei Lasconi
Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și PNL din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline. Foto: Hepta
Știri România
9 oct.
Ilie Bolojan i-a răspuns lui Sorin Grindeanu, care ceruse un guvern PSD-PNL-UDMR
Parteneri
De ce se oferă PSD să voteze un guvern PNL-UDMR din care nu face parte. Strategia lui Grindeanu, explicată de un analist
Adevarul.ro
De ce se oferă PSD să voteze un guvern PNL-UDMR din care nu face parte. Strategia lui Grindeanu, explicată de un analist
Dan Petrescu, în locul lui Gică Hagi la echipa naţională? “Avem nevoie de rezultate, nu de discursuri! Dacă Gică renunţă, e cea mai pragmatică soluţie!”
Fanatik.ro
Dan Petrescu, în locul lui Gică Hagi la echipa naţională? “Avem nevoie de rezultate, nu de discursuri! Dacă Gică renunţă, e cea mai pragmatică soluţie!”
Plecarea prin acordul părților se negociază. Ce bani primește salariatul și de ce pierde indemnizația de șomaj
Financiarul.ro
Plecarea prin acordul părților se negociază. Ce bani primește salariatul și de ce pierde indemnizația de șomaj
Parteneri
Superliga.ro
CFR - &quot;U&quot; 1-3. În Cluj, se poartă &quot;Șepcile&quot;
Superliga.ro
Lucruri de urmărit în etapa a 11-a din Superliga
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Maya Giotea la Vocea României 2026 | sursa foto: PRO TV
Stiri Mondene
9 oct.
Ce s-a întâmplat la Vocea României 2026 când pe scenă a apărut Maya Giotea, tânăra care a primit Golden Buzz la „Britain's Got Talent”: „Nu mai cânt piesa asta niciodată”
Cheherezade Okotaka la Vocea României 2026 | sursa foto: PRO TV
Stiri Mondene
9 oct.
Actrița care a apărut în serialul „Wednesday” de pe Netflix a urcat pe scena de la Vocea României 2026: „Am fost aleasă de Tim Burton”
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
O nouă mașină își face debutul în România » Costă sub 30.000 de euro și a fost prezentată la Salonul Auto București
Gsp.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Parteneri
EXECUȚIA unui fost maior în armată divizează America. Declarația HALUCINANTĂ a lui Vance
Mediafax.ro
EXECUȚIA unui fost maior în armată divizează America. Declarația HALUCINANTĂ a lui Vance
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Unde ajunge fiecare ban de pe bonul pe care îl primim la supermarket
Observatornews.ro
Unde ajunge fiecare ban de pe bonul pe care îl primim la supermarket
Incident rutier grav în județul Brașov! O persoană și-a pierdut viața în urma impactului devastator
Kanald.ro
Incident rutier grav în județul Brașov! O persoană și-a pierdut viața în urma impactului devastator
POLITIC
Cătălin Predoiu
Politică
9 oct.
Cătălin Predoiu, atac la liderii politici din România: „Trebuie să treacă dincolo de stereotipul PNRR și gestiunea de costuri”
Președintele Nicușor Dan a anunțat pe 5 octombrie că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Foto: presidency.ro
Politică
9 oct.
Luca Niculescu a povestit culisele nominalizării ca premier de către Nicușor Dan: „Nu au fost discuții lungi. Când președintele îți solicită, n-ai cum să refuzi”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Alberto Soro: „Dinamo se bate la titlu!”. Spaniolul dezvăluie secretele „câinilor” lui Nuno Campos. Interviu exclusiv
Fanatik.ro
Alberto Soro: „Dinamo se bate la titlu!”. Spaniolul dezvăluie secretele „câinilor” lui Nuno Campos. Interviu exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
07:43
Donald Trump anunță că Rusia va trimite peste 1,8 milioane de tone de motorină către SUA și piața globală. Reacția lui Volodimir Zelenski
Știri România
9 oct.
Fata de 12 ani urcată cu forța într-o mașină în Teleorman a fost găsită, iar alerta de răpire a fost ridicată
Știri România
07:25
Vama Siret a fost închisă temporar din cauza unei alerte de dronă pe partea ucraineană
Analiză
Știri România
07:00
Experimentul care promite să dezlege misterele autismului și ale epilepsiei. Șoareci cu creier uman, creați în laborator de cercetătorul român Sergiu Pașca
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
9 oct.
Colosul german Rheinmetall cumpără Șantierul Naval Mangalia cu 138 de milioane de euro. Ce nave militare vor fi construite pe litoral
Știri Externe
9 oct.
Jurista Navi Pillay a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2026, dar Comitetul nu a reușit să ia legătura cu ea
Știri Externe
9 oct.
Prognoza iernii 2026-2027 în Europa s-a schimbat: datele din octombrie arată un semnal neobișnuit pentru vortexul polar
Lifestyle
9 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026. Luna Nouă în Balanță
O femeie care aranjează cărțile pe un raft
Lifestyle
06:00
Cum să-ți organizezi casa cu regula de 80/20: „Mai mult spațiu, mai puțin stres”
O femeie care bagă un pulover alb în mașina de spălat
Lifestyle
9 oct.
Când ar trebui, de fapt, să speli rufele la 90 de grade. Greșeala pe care o fac mulți oameni și care le poate deteriora hainele
Aeroportul din Madrid. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
Cultură și Vacanțe
9 oct.
Cele mai bune cinci aeroporturi din lume, în viziunea stewardeselor și a piloților. Unul dintre terminalele din top are șemineu și balansoare
horoscopul zilei de astăzi 10 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
9 oct.
Horoscop 10 octombrie 2026. Fecioarele au șansa de a vedea luminița de la capătul tunelului și de a înțelege că există rezolvare
targ-craciun-laminor-2024-eli-driu
Cultură și Vacanțe
9 oct.
Târgurile de Crăciun și-au anunțat datele pentru iarna 2026. Orașele care fură startul în noiembrie și unde se închid primele
Cum păstrezi hreanul pentru iarnă
Lifestyle
8 oct.
Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute
Murături asortate la borcan
Lifestyle
8 oct.
Ce legume se pun la murat împreună? Combinații pentru borcane delicioase
Murături în saramură
Lifestyle
30 sept.
Cum se face saramura pentru murături? Proporția de apă și sare
Fostul secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, Cristina Trăilă (PNL), a devenit inculpată în dosarul lui Fănel Bogos. Foto: Inquam Photos / George Călin
Știri România
9 oct.
Cristina Trăilă (PNL) a devenit inculpată în dosarul lui Fănel Bogos. Ce a spus fostul secretar general adjunct al premierului Bolojan după audierea la DNA
Se încearcă prinderea unui șarpe care se află într-o cadă, în baie
Știri România
9 oct.
Descoperire șocantă într-o locuință din Medgidia: O mamă a găsit un șarpe în cadă, în timp ce se pregătea să îi facă baie copilului
Polițiștii din Satu Mare, obligați să cântărească lemnele de foc din sobe.Sursă foto: Facebook/ Sindicatul Europol.
Știri România
9 oct.
Polițiștii din Satu Mare, obligați să cântărească zilnic lemnele pe care le ard în sobe: „Nu e mai ușor să calculeze cenușa?”
Fluviul Dunărea curgând la un debit mult mai mic, malurile apei sunt înconjurate de nisip
Știri România
9 oct.
Trafic blocat pe Dunăre, la Capidava: O navă a eșuat după ce a ignorat limita de pescaj. A fost trimisă draga Parma
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
9 oct.
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
9 oct.
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu