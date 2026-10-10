Metoda 80/20 îți propune să folosești doar 80% din spațiu, lăsând 20% liber pentru ordine și confort. Portalul Real Simple, care aparține de People și care oferă „soluții practice, utile și inteligente care să-ți ușureze fiecare aspect al vieții” explică modul în care acest principiu simplu poate transforma locuința ta.

Metoda 80/20 poate transforma complet modul în care organizăm spațiul din casă. Acest principiu simplu sugerează păstrarea a doar 80% din spațiu ocupat, lăsând 20% liber pentru „ordine și funcționalitate. Mai mult spațiu, mai puțin stres”.

Aplicarea regulii începe prin alegerea unei categorii de obiecte, precum cărți sau vase.

Scoateți totul la vedere și, pentru fiecare patru obiecte păstrate, unul ar trebui donat, reciclat sau eliminat

Un spațiu liber nu doar creează o atmosferă aerisită, ci simplifică și întreținerea ordinii.

Pentru eficiență, această metodă poate fi aplicată pe rând, în diferite zone ale locuinței.

Importanța constă în evitarea supraîncărcării rafturilor, lăsând loc pentru mici decoruri sau plante, dacă spațiul liber devine prea evident.

Este o abordare care transformă curățenia într-un obicei plăcut, nu într-un maraton epuizant.

Regula 80/20 funcționează cel mai bine în zonele unde s-au acumulat obiecte similare. De exemplu, după sortarea cănilor, reducerea cu 20% nu afectează confortul, rămânând suficiente pentru uzul zilnic și pentru musafiri.

Totuși, metoda nu este universală: nu se aplică sertarelor cu obiecte mărunte sau colecțiilor personale, unde fiecare piesă are o semnificație aparte.

Beneficiile sunt clare: mai puțin timp pentru curățenie, mai multă ușurință în găsirea obiectelor și suprafețe mai accesibile pentru întreținere.

În plus, același principiu poate fi aplicat și programului zilnic. Lăsarea a 20% din timp liber, fără planificare strictă, oferă un „spațiu” mental necesar pentru relaxare și reîncărcare.

Conceptul de lasă 20% din locuința ta goală reprezintă o adaptare genială a celebrului Principiu al lui Pareto (regula 80/20) aplicată în designul interior, organizarea casei și minimalism.

În loc să folosești regula în sensul clasic (cum ar fi "80% din timp porți doar 20% din haine"), această abordare se concentrează pe crearea de spațiu negativ (spațiu liber) pentru a îmbunătăți calitatea vieții.

Ce înseamnă, mai exact, regula 80/20 în casă?

Ideea de bază este să menții un raport de 80% grad de ocupare și 20% spațiu complet liber. Acest lucru se aplică la trei niveluri principale:

Suprafața camerelor: 20% din podea și din pereți ar trebui să rămână libere. Nu înghesui mobilă în fiecare colț și lasă coridoarele sau zonele de tranzit largi. Depozitare (dulapuri, rafturi, sertare): Nu umple niciodată un dulap până la refuz. Dacă lași 20% spațiu gol, vei putea lua și pune lucrurile la loc fără efort, iar aerul va circula mai bine. Suprafețe plane (mese, blaturi de bucătărie, comode): Menține 20% (sau chiar mai mult) din suprafața lor complet curată, fără decorațiuni, electrocasnice sau obiecte rătăcite.

Beneficiile psihologice și practice

Reducerea anxietății: Vizual, o casă încărcată transmite creierului semnale de dezordine și stres. Spațiul gol funcționează ca o „pauză vizuală” care calmează mintea.

Vizual, o casă încărcată transmite creierului semnale de dezordine și stres. Spațiul gol funcționează ca o „pauză vizuală” care calmează mintea. Curățenie mult mai rapidă: Când suprafețele și podelele nu sunt aglomerate de obiecte, aspiratul și ștersul prafului durează jumătate din timp.

Când suprafețele și podelele nu sunt aglomerate de obiecte, aspiratul și ștersul prafului durează jumătate din timp. Flexibilitate: Cei 20% liberi reprezintă spațiu pentru viață. Ai loc să întinzi o saltea de yoga, copiii au loc să se joace pe covor sau poți adăuga temporar un scaun când ai oaspeți.

Cei 20% liberi reprezintă spațiu pentru viață. Ai loc să întinzi o saltea de yoga, copiii au loc să se joace pe covor sau poți adăuga temporar un scaun când ai oaspeți. Efect de lux și aerisire: Hotelurile de lux și revistele de design interior folosesc masiv spațiul negativ. O cameră care „respiră” pare automat mai mare și mai scumpă.

Cum să o pui în practică?

Dacă simți că locuința ta este prea plină, poți începe cu pași mici: