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Metoda 80/20 îți propune să folosești doar 80% din spațiu, lăsând 20% liber pentru ordine și confort. Portalul Real Simple, care aparține de People și care oferă „soluții practice, utile și inteligente care să-ți ușureze fiecare aspect al vieții” explică modul în care acest principiu simplu poate transforma locuința ta.
Cuprins:
Metoda 80/20 poate transforma complet modul în care organizăm spațiul din casă. Acest principiu simplu sugerează păstrarea a doar 80% din spațiu ocupat, lăsând 20% liber pentru „ordine și funcționalitate. Mai mult spațiu, mai puțin stres”.
Aplicarea regulii începe prin alegerea unei categorii de obiecte, precum cărți sau vase.
Scoateți totul la vedere și, pentru fiecare patru obiecte păstrate, unul ar trebui donat, reciclat sau eliminat
Un spațiu liber nu doar creează o atmosferă aerisită, ci simplifică și întreținerea ordinii.
Pentru eficiență, această metodă poate fi aplicată pe rând, în diferite zone ale locuinței.
Importanța constă în evitarea supraîncărcării rafturilor, lăsând loc pentru mici decoruri sau plante, dacă spațiul liber devine prea evident.
Este o abordare care transformă curățenia într-un obicei plăcut, nu într-un maraton epuizant.
Regula 80/20 funcționează cel mai bine în zonele unde s-au acumulat obiecte similare. De exemplu, după sortarea cănilor, reducerea cu 20% nu afectează confortul, rămânând suficiente pentru uzul zilnic și pentru musafiri.
Totuși, metoda nu este universală: nu se aplică sertarelor cu obiecte mărunte sau colecțiilor personale, unde fiecare piesă are o semnificație aparte.
Beneficiile sunt clare: mai puțin timp pentru curățenie, mai multă ușurință în găsirea obiectelor și suprafețe mai accesibile pentru întreținere.
În plus, același principiu poate fi aplicat și programului zilnic. Lăsarea a 20% din timp liber, fără planificare strictă, oferă un „spațiu” mental necesar pentru relaxare și reîncărcare.
Conceptul de lasă 20% din locuința ta goală reprezintă o adaptare genială a celebrului Principiu al lui Pareto (regula 80/20) aplicată în designul interior, organizarea casei și minimalism.
În loc să folosești regula în sensul clasic (cum ar fi "80% din timp porți doar 20% din haine"), această abordare se concentrează pe crearea de spațiu negativ (spațiu liber) pentru a îmbunătăți calitatea vieții.
Ideea de bază este să menții un raport de 80% grad de ocupare și 20% spațiu complet liber. Acest lucru se aplică la trei niveluri principale:
Dacă simți că locuința ta este prea plină, poți începe cu pași mici: