Donald Trump, atac dur la adresa Comitetului Nobel după ce a ratat Premiul pentru Pace: „Decizie rușinoasă. O pată de neșters pe obrazul Norvegiei”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un atac dur la adresa Comitetului Nobel și a Norvegiei, exprimându-și deschis nemulțumirea după ce a fost ignorat la acordarea Premiului Nobel pentru Pace. În cadrul unui discurs electoral susținut vineri la Syracuse, în statul New York, liderul de la Casa Albă a calificat decizia drept o eroare istorică și a susținut că Statele Unite, sub conducerea sa, erau îndreptățite să primească distincția, relatează The Guardian.

Donald Trump a afirmat în fața susținătorilor săi că decizia reprezintă o pată de neșters pe reputația celor care au făcut alegerea, acuzând organul de decizie că și-a pierdut credibilitatea.

„Statele Unite ale Americii, reprezentate de mine în calitate de președinte, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu l-au primit. Este o pată de neșters pe obrazul Norvegiei și asupra celor care au luat această decizie rușinoasă și jenantă”, a spus Donald Trump.

Atacuri la adresa Comitetului Nobel și avertismente pentru Oslo

În discursul său, președintele american a folosit un limbaj extrem de dur la adresa membrilor Comitetului Nobel, pe care i-a etichetat drept ideologi cu opinii extremiste, ostili principiilor democratice.

„Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat pentru totdeauna de o mână de ideologi radicali care sunt antidemocrați și de fapt dușmani ai civilizației”, a declarat Donald Trump.

Liderul american a ținut să transmită și un mesaj direct țării gazdă a comitetului, subliniind că Washingtonul nu va trece cu vederea această decizie: „Nu vom uita, Norvegia, că nu ne-ați acordat acest premiu”.

Revendicări privind conflictele globale și ultimatum pentru Iran

Pentru a-și justifica pretențiile la distincție, Donald Trump a trecut în revistă o serie de crize internaționale pe care susține că le-a rezolvat sau care se află pe cale de a fi soluționate prin intervenția sa.

Printre acestea, președintele american a inclus dosarele din Orientul Mijlociu și războiul dintre Rusia și Ucraina, promițând că va pune capăt ambelor conflicte într-un timp scurt.

În privința Teheranului, liderul de la Casa Albă a folosit un ton categoric, avertizând că Iranul va fi determinat rapid să cedeze toate cerințele americane sau va suporta consecințe extreme.

De asemenea, Trump a afirmat că intervenția sa a împiedicat Iranul să obțină arma nucleară, salvând astfel numeroase vieți în Orientul Mijlociu, Europa și Statele Unite.

Declarațiile sale contrastează însă cu evaluările oficiale ale comunității de informații din Statele Unite.

În rapoartele prezentate Congresului în 2025, agențiile americane de spionaj au concluzionat că Iranul își suspendase programul de dezvoltare a armelor nucleare încă din anul 2003.

Cine este laureata criticată de Donald Trump

Supărarea președintelui american a vizat și persoana desemnată să primească premiul din acest an.

Distincția i-a fost acordată lui Navi Pillay, fost înalt comisar ONU pentru drepturile omului, de origine sud-africană.

În ultima perioadă, Pillay a condus o comisie de anchetă a Organizației Națiunilor Unite care a concluzionat că acțiunile Israelului în Fâșia Gaza întrunesc elementele unui genocid.