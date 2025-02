Mai multe direcții mari, sub îndrumarea administratorului public

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a semnat astăzi, 7 februarie 2025, decizia de numire a lui Lucian Judele ca administrator public al Municipiului București.

„Am urmărit, de-a lungul timpului, activitatea și conduita lui Lucian Judele și am apreciat profesionalismul și seriozitatea cu care acesta și-a asumat fiecare responsabilitate. Experiența sa administrativă, alături de buna colaborare pe care am avut-o cu USR pe domenii esențiale pentru București – o colaborare confirmată și de votul bucureștenilor – sunt garanții că el va aduce un plus de eficiență și transparență în administrația Capitalei. Bucureștiul are nevoie de oameni competenți și dedicați interesului public, iar Lucian este exact un astfel de om”, a declarat Nicușor Dan.

În noua sa funcție, Lucian Judele va coordona mai multe direcții și instituții esențiale pentru administrarea orașului, printre care:

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB)

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB)

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB)

Administrația Străzilor București Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Direcția Relația cu ONG-uri, Sindicate și Patronate

Administrația Parcului Natural Văcărești

Lucian Judele este un politician român cu o carieră în administrația publică și o experiență semnificativă în domeniul medical. A fost viceprimar al Sectorului 3 în mandatul 2020-2024 și consilier general din partea USR în Consiliul General al Municipiului București.

Noul city-manager al Bucureștiului promite o Capitală mai verde și accesibilă

Noul city-manager și-a exprimat angajamentul de a transforma capitala într-un oraș mai sănătos, mai accesibil și mai verde, pe pagina oficială de Facebook.

Lucian Judele a ținut să îi mulțumească primarului general Nicușor Dan pentru încredere și a promis sprijin pentru realizarea proiectelor asumate.

„Îi mulțumesc și pe această cale primarului general Nicușor Dan pentru încredere și îl asigur de tot sprijinul meu și al colegilor consilieri generali USR pentru realizarea proiectelor asumate față de bucureșteni”, a scris el.

Judele a anunțat că dorește să continue modernizarea infrastructurii de transport public și să pună accent pe implementarea sistemelor de transport alternativ și subliniază importanța extinderii spațiilor verzi și reabilitării parcurilor existente.

„Trebuie să extindem suprafața spațiilor verzi și să continuăm reabilitarea parcurilor existente, transformându-le în zone de relaxare și recreere pentru toți locuitorii”, a completat Judele

Lucian Judele dă asigurări că, printre prioritățile sale, se numără creșterea calității serviciilor publice și că Primăria Municipiului București va continua să fie o administrație corectă, care va lucra în beneficiul tuturor cetățenilor, inclusiv al celor vulnerabili.

Lucian Judele, asistentul medical cu un rol-cheie în bunăstarea bucureștenilor

Lucian Judele s-a născut în Bacău și are o formație profesională în domeniul medical. A lucrat în Italia, unde a coordonat activitatea unei societăți de asistență medicală la domiciliu și a fost implicat în dezvoltarea unor programe pilot pentru îngrijirea pacienților. Această experiență l-a ajutat să înțeleagă mai bine gestionarea serviciilor publice și nevoia unei administrații eficiente.

În 2020, Judele a devenit viceprimar al Sectorului 3, având un rol activ în dezvoltarea proiectelor locale. În paralel, a fost și consilier general în Consiliul General al Municipiului București, reprezentând Uniunea Salvați România (USR).

În februarie 2024, partidul l-a desemnat candidat pentru funcția de primar al Sectorului 3, încercând să aducă o alternativă la administrația existentă. Însă, în timpul alegerilor locale din 2024, a fost implicat într-un incident la o secție de votare, unde a fost agresat fizic de un alt candidat. A ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, situația atrăgând atenția publică asupra tensiunilor din competiția electorală.

Odată cu această numire, autoritățile speră să crească eficiența și transparența administrației locale. Lucian Judele va avea un rol-cheie în gestionarea serviciilor publice și în implementarea proiectelor menite să îmbunătățească viața bucureștenilor.

