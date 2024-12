Anunțul făcut de organizatori

„De câteva zile, în căldarea glaciară a lacului Bâlea e forfotă mare: se aud sunete de drujbe în funcţiune, motopompe de apă, motor de snowmobil… E atmosferă de şantier, cu meșteri şi agitaţie, deoarece au început lucrările de edificare a celui de-al 18 lea Hotel de Gheaţă”, anunţă organizatorii.

„Anul acesta, condiţiile meteorologice înregistrate la Bâlea Lac au fost foarte bune încă de la începutul lunii decembrie, astfel că am început ridicarea Hotelului de Gheaţă ceva mai devreme. Cred că de peste un deceniu nu am avut parte de aşa de multă zăpadă, temperaturi constant scăzute şi strat de gheaţă aşa de gros, în această perioadă a anului, iar această situaţie ne bucură tare.

Aşadar, condiţiile meteorologice fiind ideale, am început în forţă şi până la această oră am finalizat pereţii şi acoperişurile primelor şapte igluuri. Lucrăm în continuare cu ambiţie şi dacă vremea nu ne va juca feste, vom putea deschide pentru vizitare şi primirea oaspeţilor, în Ajunul Crăciunului, aşa cum este tradiţia la Bâlea Lac”, a afirmat Arnold Gunter Klingeis, managerul Proiectului de Marketing Turistic „Hotel of Ice Bâlea Lac”.

Sculpturile vor fi realizate de Eugen Petri, sub formă de basorelief

De asemenea, sculpturile de gheață care reprezintă personalitățile muzicii clasice, vor fi realizate de celebrul sculptor Eugen Petri, sub formă de basorelief, pe pereţii interiori ai hotelului, sau din blocuri de gheaţă masivă.

La finalul lucrărilor, Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac (sezon 2024-2025) va fi compus din 12 camere tip iglu, un bar, un restaurant cu zonă de servit masa, un hol de acces şi o zonă intermediară. De asemenea, Hotelul de Gheaţă va găzdui expoziţii de artă temporare organizate în colaborare cu galeria de artă Cluj Art din Cluj-Napoca.

