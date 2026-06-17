Aritmetica parlamentară făcută de Ludovic Orban

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Orban a demontat speculațiile privind o posibilă majoritate și a lansat un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că „a rămas corigent la aritmetica parlamentară” și că joacă rolul principal într-un „serial horror” politic.

Pentru a fi învestit, un guvern are nevoie de voturile favorabile a cel puțin 233 de deputați și senatori. Ludovic Orban explică însă că partidele de opoziție și cele care și-au anunțat deja boicotul dețin o majoritate zdrobitoare, imposibil de întors prin negocieri de culise.

PNL: 75 de parlamentari (partidul a decis oficial să nu voteze)

75 de parlamentari (partidul a decis oficial să nu voteze) USR: 59 de parlamentari

59 de parlamentari UDMR: 31 de parlamentari

31 de parlamentari AUR: 90 de parlamentari

90 de parlamentari SOS România: 16 parlamentari

„Vă explic simplu. PNL, USR, UDMR, AUR și SOS au decis în forurile statutare că nu votează pentru învestirea guvernului. Numărul total de parlamentari al acestor partide este 75 + 59 + 31 + 90 + 16 = 271. În afara parlamentarilor acestor partide există cel puțin 5 parlamentari care nu votează învestirea guvernului. Deci avem 276 de parlamentari contra învestirii”, arată Ludovic Orban. „Admit că există posibilitatea de a apărea defecțiuni pe care le-am analizat forte atent. Pentru a reuși învestirea este nevoie ca 44 de parlamentari să dezerteze, ceea ce este imposibil după evaluarea mea. USR și UDMR nu pierd niciun vot” scrie Ludovic Orban. Fostul lider liberal admite că există posibilitatea ca mai mulți parlamentari din fosta sa formațiune să dezerteze și „să voteze chiar dacă știu că vor fi excluși și își vor încheia cariera politică. Evaluarea mea este la maxim 16 parlamentari PNL. Părerea mea este că riscul ca AUR să aibă defecțiuni este infim. Maxim 3,4 voturi. Iar de la SOS nu știu de nimeni care este dispus să defecteze.” „Un doctor în matematică rămâne corigent la aritmetică” Ludovic Orban încheie postarea cu un mesaj adresat direct președintelui Nicușor Dan, în care îl ironizează pe șeful statului: „Nu pot să cred că un doctor în matematică poate să rămână corigent la aritmetică…parlamentară. Ca atare, domnule președinte, încheiați imediat și acest nou episod de serial horror în care ați fost actorul principal, pe un scenariu pe care vreau să cred că nu l-ați scris dumneavoastră. Cereți-i lui Veștea să își depună mandatul și declanșați o nouă rundă de consultari cu partidele parlamentare pentru a identifica soluțiile posibile pentru depășirea acestei crize politice declanșate de PSD.”

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