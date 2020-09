Ludovic Orban a precizat că această creștere vine pe fondul relaxării măsurilor de protecție sanitară luate de guvern în ultima perioadă.

“Noi facem evaluări pe perioade, pe săptămână. E un trend crescător, dar un trend crescător care nu este de la o zi la alta, este un trend crescător de 150 – 200 de cazuri care a fost în ultimele două săptămâni, dar trebuie să ţinem cont de faptul că noi am dispus, practic, reluarea tuturor activităţilor economice, sociale, educaţionale, culturale şi, din cauza creşterii numărului de interacţiuni, riscul de creştere a crescut un pic, dar eu consider că situaţia e sub control şi nu există o creştere care să ne îngrijoreze”, a declarat Ludovic Orban.

“Noi suntem pregătiţi să luăm orice măsură necesară pentru a asigura respectarea regulilor de protecţia sănătăţii şi tratarea pacienţilor”, a adăugat premierul.

România a înregistrat, duminică, 27 septembrie, 1.438 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, la 13.528 de teste efectuate în ultimele 24 de ore.

