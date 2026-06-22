Orban: „Te-am susținut ca să lupți alături de noi împotriva lor”

Într-o postare publicată pe Facebook, fostul premier afirmă că nu se mai simte reprezentat de șeful statului și avertizează că ar putea ajunge să susțină demiterea acestuia.

„Nicușor! Te-am susținut ca să lupți alături de noi împotriva lor”.

„Pe mine nu mă mai reprezinți. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider, în curând, cea mai mare amenințare pentru democrația din România. Și că voi acționa în consecință. Adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi, oamenii de bună-credință din România”, a scris Ludovic Orban.

Ludovic Orban susține că l-a sprijinit pe Nicușor Dan în confruntarea cu mai multe grupuri și structuri pe care le consideră responsabile pentru blocajele din societatea românească.

Fostul premier enumeră apoi adversarii politici și instituționali împotriva cărora spune că aștepta o acțiune fermă din partea actualului președinte.

„Contra pesediștilor, ale căror tentacule sufocă toate instituțiile și companiile de stat, care sunt corupți până în măduva oaselor și sunt incurabili, care au construit un sistem ce sufocă România și o ține pe loc”.

Orban continuă cu critici la adresa formațiunilor și liderilor suveraniști.

„Contra auriștilor și șoșocarilor, criptocomuniști, antidemocrați, antieuropeni, cu un discurs bazat pe minciună, ură și violență și înclinați să impună un regim iliberal și să ducă România din nou sub influența rusească”.

Acuzații privind serviciile și sistemul judiciar

În aceeași postare, liderul Forța Dreptei afirmă că l-a susținut pe Nicușor Dan și în lupta împotriva unor influențe pe care le consideră nocive în interiorul statului.

„Contra securiștilor care vor să controleze deciziile în statul român fără să răspundă pentru dezastrul pe care îl provoacă prin nefăcutele acoperiților care le ascultă comenzile din interes sau din frică.”, a mai scris Ludovic Orban.

De asemenea, acesta vorbește despre existența unor rețele de influență în sistemul de justiție.

„Contra rețelei de complicități a magistraților corupți din sistemul de justiție, care controlează CSM și cele mai importante poziții de conducere”, continuă Orban.

„Asta se cheamă trădare”

Ludovic Orban îl acuză pe președinte că nu a luat măsuri împotriva acestor structuri și că, dimpotrivă, ar fi ajuns să colaboreze cu ele.

„Ce faci tu de un an de zile? Nu numai că nu ai mișcat un deget împotriva lor, dar te-ai aliat cu ei și vrei să conduci alături de ei. Asta se cheamă trădare. Trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României”, a subliniat Ludovic Orban.

Fostul lider liberal îi reproșează lui Nicușor Dan și decizii legate de justiție și serviciile de informații.

„Nu ai făcut nimic ca să oprești ungerea lui Savonea ca președinte al ÎCCJ. Le-ai numit procurorii-șefi și adjuncții cât ai zice pește. Ai păstrat aceiași oameni în fruntea serviciilor, deși era evident pentru orice om cu un minim de bun-simț că schimbarea lor este vitală și că nu se poate face nicio reformă a serviciilor atât timp cât ei rămân la butoane”, a scris Orban, pe Facebook.

Acuzații privind negocierile politice

În finalul mesajului, Ludovic Orban îl acuză pe șeful statului că ar fi contribuit la schimbarea configurației politice și că ar urmări formarea unui guvern sprijinit de partide pe care le-a criticat în trecut, după ce Guvernul Bolojan a picat.

„Ai tăcut complice la toate mizeriile care s-au întâmplat de când ești președinte. Ai «șobolănit» pe ascuns cu PSD ca să dărâmi guvernul Bolojan și vrei acum să fie învestit un guvern bazat pe voturile pesediștilor, șoșocarilor, georgiștilor și auriștilor”.

Declarațiile liderului Forța Dreptei vin într-un context politic tensionat, marcat de negocieri privind majoritatea parlamentară și viitoarea formulă guvernamentală.

Postarea lui Ludovic Orban a strâns peste 10.000 de aprecieri într-o oră de la publicare și peste 750 de comentarii.

Amintim că Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie 2025 consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă, dar a fost revocat pe 18 noiembrie 2025, iar motivele au fost declarațiile făcute de Ludovic Orban.

Duminică, 21 iunie, a avut loc Congresul extraordinar PNL, care s-a încheiat cu un vot masiv în favoarea lui Ilie Bolojan și a moțiunii pe care o propune, acesta obținând 1.769 de voturi dintr-un total de 1.842 de opțiuni exprimate, în timp ce 73 de voturi au fost anulate.

Tot duminică, Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, a depus programul de guvernare şi lista miniştrilor din cabinetul său, iar astăzi Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se reunesc pentru a stabili calendarul învestirii Guvernului Veştea, susținut oficial doar de PSD.

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