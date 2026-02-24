Acțiunea îi are ca pârâți pe partenerul de proiect, Romgaz, și pe Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) – Direcția Generală de Concesiuni Petrol și Gaze.

Contextul tensiunilor și structura asocierii

Acest demers juridic vine la scurt timp după ce, pe 11 februarie, Ministerul Energiei a recomandat instituirea unei măsuri de supraveghere extinsă asupra entităților controlate de grupul Lukoil pe teritoriul României.

În cadrul perimetrului Trident, Lukoil deținea calitatea de operator și acționar majoritar, în timp ce statul român participa prin intermediul companiei naționale Romgaz.

Expert: „O radiografie a vulnerabilităților noastre energetice”

Situația a generat reacții puternice în mediul de expertiză. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), subliniază că acest blocaj depășește sfera unui simplu dezacord contractual, transformându-se într-o problemă cu ramificații geopolitice și europene majore.

Deși mai puțin avansat decât proiectul Neptun Deep, Trident promitea să fie o piesă importantă în puzzle-ul securității energetice, menit tocmai să reducă dependența Europei de gazul rusesc. Paradoxal, dezvoltarea sa este acum oprită exact din cauza sancțiunilor occidentale impuse Rusiei.

Potrivit lui Chisăliță, invocarea forței majore reprezintă recunoașterea directă a faptului că sancțiunile internaționale fac pur și simplu imposibilă continuarea operațiunilor de către compania rusă.

Criză sau oportunitate pentru România?

Președintele AEI atrage atenția că autoritățile de la București nu își mai permit să lase proiectele strategice în ambiguitate și trebuie să decidă rapid pașii următori:

  • Clarificarea poziției statului față de cererea de forță majoră (acceptare sau contestare).
  • Scoaterea la o nouă licitație (retender) a perimetrului.
  • Găsirea și susținerea activă a unui nou operator.

În viziunea specialistului, ieșirea Lukoil poate fi privită și ca un avantaj.

„O repoziționare a proiectului sub un operator fără risc de sancțiuni ar putea face Trident mai bancabil decât anterior. Întrebarea reală nu este dacă Lukoil pleacă, ci dacă România știe să transforme această retragere într-un nou început pentru a-și consolida poziția ca pol de securitate energetică regională”, a concluzionat Dumitru Chisăliță.

