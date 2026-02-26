Compania americană este principalul beneficiar al maniei privind inteligența artificială, având o cotă de 80% din piață.

Mania AI

Mai precis, cipurile și sistemele sale sunt cele pe care se face antrenarea softurilor de AI, cât și „gândirea” acestora când răspund întrebărilor utilizatorilor.

Pe ultimul trimestru de anul trecut, Nvidia a consemnat venituri de 68,1 miliarde de dolari și un profit net de 42,9 miliarde de dolari, în urcare cu 94% față de același interval din anul anterior.

Iar investițiile nu dau semne de încetare, mai ales că giganții Amazon, Google, Facebook și Microsoft au programat creșteri masive.

Marile companii tehnologice au anunțate investiții cumulate de 630 de miliarde de dolari, iar la acestea se adaugă investițiile companiilor specializate, precum OpenAI, Anthropic, xAI sau ale altor companii tehnologice, precum Oracle.

Astfel, pentru primul trimestru din acest an Nvidia estimează venituri de 78 de miliarde de dolari, față de estimările de 72% ale analiștilor citați de Reuters.

Pe de altă parte, investițiile în AI au cauzat recent un mini-crah bursier, după ce au ras un trilion de dolari din valoarea companiilor software. Investitorii sunt îngrijorați că progresele din AI vor face programele software desuete.

Probleme pentru gameri

Nvidia estimează însă că segmentul de jocuri video va avea de suferit în primul trimestru: compania a spus că are stocuri și capacitate de producție contractată la TSMC, dar că penuria va afecta partea de plăci video, conform Reuters.

Grupul taiwanez TSMC este principalul producător pentru cipurile de AI ale Nvidia și AMD și produce inclusiv cipurile pentru dispozitivele Apple.

Noi scumpiri pentru electronice

Sectorul IT este afectat și de o penurie de memorie RAM, deoarece cererea de memorii pentru AI este atât de mare că afectează producția și prețurile pentru dispozitive electronice precum smartphone-uri și laptopuri.

