Vorbind la Norfolk, Virginia, cu prilejul celebrării a 250 de ani de la înființarea Marinei SUA, Trump a enumerat marile evenimente pe care țara le va găzdui în timpul celui de-al doilea său mandat – aniversarea a 250 de ani a Statelor Unite, Cupa Mondială din 2026 și Jocurile Olimpice de vară din 2028.

„Iar pe 14 iunie, anul viitor, vom avea un mare meci UFC chiar la Casa Albă, pe terenul acesteia”, a declarat el, fără a menționa că ziua coincide cu aniversarea sa.

Luptătorul Conor McGregor a confirmat miercuri că va participa la acest meci. Luna trecută, Casa Albă a precizat pentru The Hill că evenimentul va include focuri de artificii, spectacole de lumini, cântăriri ale sportivilor la Lincoln Memorial și activități pentru fani desfășurate pe întreg National Mall.

Cușca octogonală specifică UFC va fi instalată pe peluza sudică a Casei Albe, conform planului anunțat inițial de Trump în luna iulie.

Directorul executiv al UFC, Dana White, prieten apropiat și susținător al președintelui, a declarat în august că pregătirile sunt aproape finalizate.

„Lupta pentru Casa Albă a început”, a spus White într-un videoclip live pe Instagram pe 28 august. „Am încheiat totul astăzi.”

„Acesta va fi unul dintre cele mai mari și mai memorabile evenimente sportive din istorie. Faptul că președintele Trump îl găzduiește la Casa Albă demonstrează viziunea sa de a celebra aniversarea de 250 de ani a Americii într-un mod cu adevărat grandios”, a afirmat luna trecută purtătorul său de cuvânt, Steven Cheung.

