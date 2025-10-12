Rata furturilor a crescut îngrijorător în Londra

Conform cifrelor poliției, furturile raportate în Westminster au crescut de la 6 la 1.000 de persoane în septembrie 2021, la peste 20 la 1.000 în septembrie 2024. Oamenii au fost jefuiți de ceasuri scumpe chiar de la încheietura mâinii, pe stradă sau în transportul public.

Van Cleef & Arpels, o companie franceză de bijuterii de lux, a confirmat că oferă clienților săi „pungi anonimizate” pe lângă cele cu brand.

„Maison oferă, pentru toți clienții săi, posibilitatea de a avea pungi anonimizate pentru mai multă discreție dacă doresc, în plus față de punga clasică Van Cleef & Arpels”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei

Practica nu se limitează doar la bijutieri

Harrods, marele magazin din Knightsbridge, a confirmat că oferă și el pungi fără brand la cererea clienților. Această tactică pare să se extindă și în alte domenii comerciale.

O clientă a unui magazin Vodafone din Hampstead, nordul Londrei, a relatat că a fost sfătuită să-și ascundă noul telefon într-o pungă simplă din cauza unui val recent de furturi.

„Vânzătorul m-a întrebat dacă fac cumpărături singură. Când i-am spus că soțul meu mi se va alătura, mi-a spus să aștept, să-l chem în magazin și va pune telefonul într-o altă pungă pentru a i-l da lui”, a declarat ea.

Creșterea criminalității afectează turismul

Comercianții din West End-ul londonez au cerut o prezență polițienească sporită în ultimii ani pentru a combate creșterea jafurilor și a furturilor din buzunare. Se spune că valul de infracțiuni îi sperie pe turiști, făcându-i reticenți să viziteze Londra.

Selina Scott, prezentatoare de știri veterană, a dezvăluit în iunie că a fost atacată și jefuită în centrul Londrei în plină zi. Scott a criticat lipsa prezenței poliției după ce nu a reușit să găsească un ofițer după incident.

Furturi de telefoane în creștere

În Westminster, anul trecut, s-a furat în medie un telefon la fiecare 15 minute. Aceste furturi implică adesea infractori pe scutere sau biciclete electrice, care smulg telefoanele direct din mâinile pietonilor pe trotuare aglomerate.

