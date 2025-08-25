Strand, una dintre cele mai cunoscute străzi comerciale din capitala britanică, a introdus o politică de „uși închise” ca răspuns la creșterea incidentelor de furt din magazine.

Magazinele de pe Strand au afișat semne care îi informează pe clienți să aștepte să fie lăsați înăuntru. Un astfel de semn spune: „Vă rugăm să bateți la ușă și un membru al personalului va veni în curând”.

Această măsură vine în contextul în care incidentele de furt din magazine au crescut cu 20% față de anul trecut, atingând cel mai ridicat nivel de când au început să fie înregistrate.

Costul vieții în creștere este considerat principalul factor care alimentează această mărire a criminalității în retail. Cercetările arată o legătură între zonele cele mai afectate la nivel național și nivelul de sărăcie.

Magazinele au luat diverse măsuri pentru a combate furturile, inclusiv:

înlocuirea produselor de pe rafturi cu replici sau etichete;

investiții în sisteme CCTV mai performante;

angajarea de agenți de pază;

dotarea personalului cu camere video corporale.

Profesorul de criminologie Emmeline Taylor de la City St George’s University din Londra a declarat că „infractorii se adaptează foarte rapid, ceea ce îi diferențiază în ceea ce privește cât de profesioniști sunt. Ei abordează acest lucru ca pe o afacere, nu doar oportunist”.

Recomandări Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

Mai puțin de 3% din furturile din magazine sunt raportate poliției. Dintre acestea, peste jumătate sunt închise fără identificarea vreunui suspect.

Epidemia de furturi a determinat unele lanțuri mai mari să declare că ar putea închide magazine din cauza îngrijorărilor legate de siguranța operațiunilor. Violența și intimidarea angajaților reprezintă, de asemenea, o preocupare majoră pentru grupurile care reprezintă lucrătorii din retail și securitate.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE