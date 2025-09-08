Cum a ajuns să lucreze în România

Mahomed a fost adus în țară în primăvara anului 2024 de Maria Gros, patroana unui aprozar din municipiul Gherla, județul Cluj.

„Mahomed, ai usturoi? Mărar și țelină ai, Mahomed? Cu cât dai porumbul? Dă-mi vreo 20 de bucăți!”, răsună întrebările clienților în piața din Gherla. „Am, am. Amu vă dau”, răspunde Mahomed, potrivit PressHub.

Înainte de a veni în România, Mohamed lucra ca ospătar într-un hotel din Egipt.

„L-am adus din Egipt. Am fost într-o excursie, prima dată după nu știu câți ani de când nu plecasem nicăieri. Și acolo, (…) unde am stat, Mahomed era ospătar. Nepoțelul meu a vorbit cu el în engleză, am înțeles câte ceva despre el, l-am văzut ce harnic e și cuminte și l-am întrebat: «nu vii cu mine în România, că am nevoie de un angajat?». Și el a zis: «ba da, vin!»”, povestește Maria Gros, pentru publicația citată.

Drumul lung al lui Mohamed din Egipt până în Gherla

Cu toate acestea, nu a fost deloc simplu ca Mahomed să vină să lucreze în România. „Doi ani au durat actele, totul prin ambasadă. Fiica mea a umblat mult pe la București. I-am plătit biletul de avion…”, spune patroana aprozarului, cunoscută drept „doamna Cica”.

„Ceva din mine îmi zicea că băiatul e bun. Și am avut dreptate, e o binecuvântare pentru mine!”, mai spune ea.

Ce salariu are în România și cât câștiga în Egipt

Mahomed, care va împlini 26 de ani pe 25 septembrie, este originar din Luxor, Egipt, are patru frați, iar tatăl său lucrează pe un șantier.

Întrebat dacă îi este dor de casă, el răspunde: „Dacă nu ar fi dor, nu om normal!”. Tânărul spune că trimite bani familiei sale și că vorbește des cu ei la telefon.

Proprietara aprozarului subliniază diferențele dintre viața din Egipt și cea din România. „Acolo primea 150 de euro pe lună ca ospătar la un hotel de lux. Aici are 500 de euro, îi plătesc chiria, împărțim mâncarea. E ca unul din familia mea”, spune Maria Gros.

Mahomed a învățat limba română în doar două luni

La doar 26 de ani, Mahomed are deja o experiență mare de muncă. El spune că lucrează de la 13 ani.

„Are ușurință la limbi, e deștept. Știe engleză, germană, arabă, rusă, română și acum începe să învețe ungurește!”, povestește doamna Cica, care mai spune că tânărul a învățat limba română în doar două luni.

Mahomed a studiat business la Universitatea din Luxor și visează să aibă propriul restaurant.

„Mă bate la cap cu tot felul de idei. Dacă aș fi mai în putere, i-aș face un restaurant și i l-aș da lui pe mână: Ia, Mahomed, și fă ce știi tu mai bine!”, spune doamna Cica. Mahomed ar numi restaurantul după mama sa, Warda, care înseamnă „Regina florilor”.

