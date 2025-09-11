În acest context, structurile MAI au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială.

Instituţia precizează că pagina web oficială dedicată cărţii electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro.

„Acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro. Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă”, se arată în mesaj.

Ce este cartea electronică de identitate

Cartea electronică de identitate este o variantă modernă a clasicei cărți de identitate. Inițial, cartea electronică de identitate a fost introdusă în mod oficial în România începând cu august 2021, în cadrul unui proiect-pilot desfășurat la Cluj. Emiterea noii cărți electronice de identitate face parte dintr-un demers mai amplu de digitalizare a administrației publice și de aliniere cu standardele UE.

Potrivit directivelor UE, românii trebuie să preschimbe actualele documente cu noile cărți de identitate până în august 2031.

CEI – cartea electronică de identitate – are un format nou, diferit de cel al CI, actuala carte de identitate. Noul format este mai degrabă asemănător ca aspect unui card de tip bancar, mai mic decât buletinul clasic și include un cip electronic care conține datele titularului.







