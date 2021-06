Șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirma, în mai, că „în ritmul în care lucrurile merg, al doilea an al pandemiei va fi mult mai mortal decât primul”.

Cifrele aveau să confirme.

1.880.000 de persoane au murit în urma infecției cu SARS-COV-2 în tot anul 2020, în timp ce în primele cinci luni + zece zile din acest an au fost înregistrate 1.884.000.

Wall Street Journal arată că la fel s-a întâmplat și în timpul pandemiei de gripă spaniolă – 1919, al doilea an al manifestării virusului, făcând mai multe victime decât primul.

The Spanish influenza’s most terrible year was the second year, 1919. Turns out to be the same for Covid-19, with nations across the global south logging more deaths in 2021 than in 2020. https://t.co/onfSFiDQ9f via @WSJ