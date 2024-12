Polițiștii au precizat că în majoritatea cazurilor, oamenii au acționat după ce au primit un telefon și au fost convinși să acționeze.

Astfel, potrivit TASS, trei cazuri de incendiere au fost comise pe 20 decembrie la Sankt Petersburg. Un tânăr de 20 de ani din districtul Lomonosovski a fost reținut sub suspiciunea că a aruncat cockteil-uri Molotov în clădirea biroului regional de înrolare din districtul Admiralteiski.

O fată de 17 ani este suspectată că a incendiat o mașină a poliției rutiere în cartierul Krasnogvardeiski al orașului, iar un băiat de 18 ani este cercetat după ce a incendiat un bancomat din cartierul Kingisepp. Toți au fost reținuți.

Pe 21 decembrie, poliția a reținut și doi pensionari care sunt suspectați că ar fi incendiat o mașină de poliție în cartierul Viborg din Sankt Petersburg, în dimineața aceleiași zile.

Se presupune că aceștia „au acționat la instrucțiunile unor persoane, care într-o conversație telefonică i-au convins să comită infracțiunile”. În aceste cazuri au fost deschise dosare penale pentru un atac terorist.

Sâmbătă seara, a avut loc o explozie la o sucursală Sberbank de pe Sredneokhtinski Prospekt. Potrivit serviciului de presă al administrației districtului, nu au existat victime. Explozia a distrus bancomatul, dar și ușile și ferestrele sediului băncii.

Publicația din Sankt Petersburg Fontanka a publicat imagini suprinse de camerele video de la sediul băncii unde a avut loc explozia.

Judecând după înregistrare, este vorba despre o femeie în vârstă care a stropit bancomatele cu o substanșă inflamabilă, după care a dat foc.

Confruntate cu un val de infracțiuni, autoritățile din Sankt Petersburg au întărit măsurile de securitate în oraș.

„Încercările de a comite atacuri teroriste în Rusia și Sankt Petersburg continuă. O astfel de activitate atrage o pedeapsă cu închisoarea de până la 20 de ani. La Sankt Petersburg, în ajunul sărbătorilor de Anul Nou, măsurile de securitate anti-terorism au fost întărite, situația este sub control”, a declarat guvernatorul Alexander Beglov.

În aceeași zi, vizitatorii centrului comercial Fort din nord-estul Moscovei au fost evacuați din cauza exploziei unei petarde.

Potrivit canalului de telegram Shot, explozia a avut loc în sediul MFC, situat în incinta centrului comercial.

Ministerul Afacerilor Interne din Moscova a declarat că explozia a fost declanșată de o femeie

„S-a stabilit că femeia a acționat după ce a primit instrucțiuni de la persoane necunoscute, cărora le-a transferat anterior fonduri în valoare de 120.000 ruble”, a spus poliția.

Canalul de telegram Mash susține că explozia a fost declanșată de o pensionară la „solicitarea unor ucraineni”.

În regiunea Moscovei, pe 21 decembrie, au fost raportate astfel de două cazuri. În Korolev, au fost lansate focuri de artificii în sediul MFC, situat la etajul al patrulea al clădirii centrului comercial Helios, iar în Khimki – la oficiul poștal. În ambele cazuri, vizitatorii au fost evacuați.

Un bărbat în vârstă de 64 de ani a fost reținut sub suspiciunea că ar fi declanșat explozi în Korolev. Oamenii legii au spus că suspectul a fost convins de escroci prin intermediul unui apel telefonic să comită astfel de fapte. După incidentul din Khimki, bărbatul în vârstă de 70 de ani a fost reținut.

Footage of an explosion at a bank branch in St. Petersburg, Russia



The video shows a woman first taking a picture of an ATM with her phone, then lighting a match and holding it up to the machine. Moments later, the explosion occurs. pic.twitter.com/JyifcDcWFe