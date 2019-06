Părinții copiilor au încercat în zadar să ia legătura cu directorul instituției Gabriel Stănucă. Aceștia au postat mesaje pe conturile de socializare, unde au explicate ce s-a întâmplat de fapt și de ce sunt revoltați.

Te-am sunat (personal) de 10 ori, ți-am dat mesaj, ți-am scris pe Facebook după care ți-ai închis telefonul. Am fost informat(de alți părinți) că subordonații tăi au zis la părinți că doar dacă ai relații sus puse se poate deschide ușa.Ai periclitat siguranța la aproximativ 90 de persoane și ai fost sunat de angajați, de părinții copiilor și nu poți nega că într-o oră și jumătate nu ai fost informat de situația existentă. Din punctul meu de vedere ești un director incompetent, plătit din banii publici degeaba și ar trebui să îți dai demisia!Grădina Zoologica nu este a ta,ești funcționar public. Funcționar public fiind, am auzit că îți înjuri și terorizezi subordonații!”, a fost mesajul unui părinte, Cătălin Radu, pentru directorul de la Zoo.

Un alt părinte, Rareș Ganțolea, descrie situația în care au fost puși copiii și părinții lor drept greu de imaginat.

Vorbim nu de 10, nu de 15, nu de 20 de minute! Vorbim de aproape o oră și jumătate în care am încercat sa ne încălzim copiii cu corpurile, prin grindină și ploaie, la ușa unei clădiri pe care nimeni nu dorea sa ne-o deschidă. Timp de o oră și jumătate s-au dat zeci de telefoane. Răspunsul același. Ne pare rău, cheia este la șeful sau cel mai tare, va rugam dacă aveți relații sus de tot sa sunați dumneavoastră și o primiți mai repede. În asta consta obținerea unei nenorocite de chei pentru a lăsa înăuntru 30 de copii uzi, care plângeau, și pe care încercam să îi protejăm cum puteam. Noroc ca ploaia nu a durat decât 1 ora și ceva. Și ghinionul nostru al celor vreo 60 de părinți ca ”Nu am avut nici o relație pentru a face rost de cheie”. Și nu vreau sa primesc o cheie pentru ca am o relație. E vorba de niște copii, până la urmă, care nu au relații. Alte cuvinte sunt de prisos”, a scris Ganțolea.

Contactat de Reper24 pentru un punct de vedere, directorul Grădinii Zoologice „Ion Crișan” din Reșița, Gabriel Stănucă, a precizat că regretă incidentul.

„Am plecat din Grădina Zoologică la ora 16:40, pentru a-mi rezolva niște probleme personale, dat fiind faptul că programul meu este până la ora 16:00, am plecat pe soare, pe liniște, am salutat oamenii, cunosc părinții copiilor, cunosc bunicii copiilor. Întâmplarea face ca, acolo unde am avut o problemă personală de rezolvat, a fost în zona Anina unde nu am avut semnal. Sigur că m-a prins și pe mine viitura și timp de 15-20 de minute m-am adăpostit sub pom, după care am venit în oraș și am văzut o grămadă de mesaje și de telefoane.

Îmi pare rău de situația de creată, îmi pare rău de copii, îmi pare rău de festivitatea care ar fi trebuit să se desfășoare atât de frumos, doar că nu știu unde am greșit! Nu știu dacă am greșit undeva! Există în Grădina Zoologică un foișor unde ar fi putut să se adăpostească. Poate că sunt judecat de rea intenție, dacă aș fi fost în acea clădire și nu aș fi deschis ușa, dar nu am fost! Când am venit în localitate a fost mult prea târziu! E regretabil ce s-a întâmplat, dar ce mai pot face, decât să îmi cer scuze atât părinților, cât și bunicilor, copiilor și dascălilor! Dacă superiorii mei consideră că am greșit. eu în minutul unul îmi voi da demisia fără niciun fel de problemă, cu regrete și cu păreri de rău pentru situația creată!”, a declarat Gabriel Stănucă, potrivit sursei citate.