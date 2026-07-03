„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru”, a scris acesta, explicând că decizia vine după ce „am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am”.

„Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat”, a adăugat Munteanu.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, premierul nu va face declarații suplimentare, lăsând drept unică explicație mesajul său public, informează Radio Europa Liberă Moldova.

Anunțul demisiei a fost urmat rapid de convocarea unei conferințe de presă de către președinta Maia Sandu.

Decizia lui Munteanu intervine într-un moment sensibil pentru guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), marcat de o criză de imagine amplificată de acuzațiile de abuzuri instituționale la MoldATSA.

Reformele fiscale propuse recent de Guvernul condus de Alexandru Munteanu au generat nemulțumiri în rândul populației, declanșând proteste de stradă.

Cu toate acestea, premierul nu a făcut referire directă la aceste evenimente în anunțul său de demisie. Tensiunile politice și economice au alimentat speculațiile privind posibile schimbări în structura executivului.

Alexandru Munteanu a fost numit prim-ministru pe 1 noiembrie 2025, la propunerea PAS, după ce Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Mandatul său a venit în continuarea celui deținut de Dorin Recean, care a părăsit politica la finalul mandatului său.

Născut pe 20 ianuarie 1964, la Chișinău, Munteanu are o carieră impresionantă în domeniul economic și academic.

Absolvent al Facultății de Fizică, el a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei și la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde a fost prodecan al Facultății Internaționale.

În plan economic, a contribuit la crearea Băncii Naționale a Moldovei, unde a ocupat funcții de conducere, și a fost profesor de Bănci și Finanțe la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

De asemenea, el este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham) și conduce de peste 30 de ani Alianța Franceză de la Chișinău.

Pe plan internațional, a fost copreședinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate din Viena și președinte al Consiliului de Patroni al Pechersk School International din Kyiv, o instituție acreditată de International Baccalaureate.

Demisia sa deschide o nouă etapă în politica moldovenească, pe fondul provocărilor economice și politice cu care se confruntă țara.

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