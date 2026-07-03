„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru”, a scris acesta, explicând că decizia vine după ce „am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am”.

„Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat”, a adăugat Munteanu.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, premierul nu va face declarații suplimentare, lăsând drept unică explicație mesajul său public, informează Radio Europa Liberă Moldova.

Anunțul demisiei a fost urmat rapid de convocarea unei conferințe de presă de către președinta Maia Sandu.

Decizia lui Munteanu intervine într-un moment sensibil pentru guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), marcat de o criză de imagine amplificată de acuzațiile de abuzuri instituționale la MoldATSA.

Reformele fiscale propuse recent de Guvernul condus de Alexandru Munteanu au generat nemulțumiri în rândul populației, declanșând proteste de stradă.

Cu toate acestea, premierul nu a făcut referire directă la aceste evenimente în anunțul său de demisie. Tensiunile politice și economice au alimentat speculațiile privind posibile schimbări în structura executivului.

Alexandru Munteanu a fost numit prim-ministru pe 1 noiembrie 2025, la propunerea PAS, după ce Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Mandatul său a venit în continuarea celui deținut de Dorin Recean, care a părăsit politica la finalul mandatului său.

Născut pe 20 ianuarie 1964, la Chișinău, Munteanu are o carieră impresionantă în domeniul economic și academic.

Absolvent al Facultății de Fizică, el a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei și la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde a fost prodecan al Facultății Internaționale.

În plan economic, a contribuit la crearea Băncii Naționale a Moldovei, unde a ocupat funcții de conducere, și a fost profesor de Bănci și Finanțe la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

De asemenea, el este unul dintre fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham) și conduce de peste 30 de ani Alianța Franceză de la Chișinău.

Pe plan internațional, a fost copreședinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate din Viena și președinte al Consiliului de Patroni al Pechersk School International din Kyiv, o instituție acreditată de International Baccalaureate.

Demisia sa deschide o nouă etapă în politica moldovenească, pe fondul provocărilor economice și politice cu care se confruntă țara.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
Viva.ro
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
GSP.RO
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
GSP.RO
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
Parteneri
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Libertateapentrufemei.ro
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Politică 02 iul.
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Parteneri
Scenariul sumbru în care SUA lasă Europa singură în fața lui Putin. Cum se pregătește Rusia pentru război chiar sub ochii NATO
Adevarul.ro
Scenariul sumbru în care SUA lasă Europa singură în fața lui Putin. Cum se pregătește Rusia pentru război chiar sub ochii NATO
El este jucătorul de la FCSB care e cel mai bun negociator. Și Gigi Becali trage din greu cu el. „E omul dracu, face avere”
Fanatik.ro
El este jucătorul de la FCSB care e cel mai bun negociator. Și Gigi Becali trage din greu cu el. „E omul dracu, face avere”
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Afacerea pe care Brigitte Pastramă o deschide în India din toamnă: „Sper să fie un succes”
Stiri Mondene 11:19
Afacerea pe care Brigitte Pastramă o deschide în India din toamnă: „Sper să fie un succes”
Bogdan Vlădău rupe tăcerea după declarațiile controversate despre femei. „Nu m-aș fi așteptat niciodată la un asemenea val de ură”
Stiri Mondene 10:51
Bogdan Vlădău rupe tăcerea după declarațiile controversate despre femei. „Nu m-aș fi așteptat niciodată la un asemenea val de ură”
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Cod galben de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
ObservatorNews.ro
Cod galben de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
GSP.ro
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax.ro
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Wowbiz.ro
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
Redactia.ro
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
Mișcare seismică de 6,2 în Indonezia! Anunțul autorităților
KanalD.ro
Mișcare seismică de 6,2 în Indonezia! Anunțul autorităților

Politic

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Politică 02 iul.
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! FIFA a explicat decizia
Fanatik.ro
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! FIFA a explicat decizia
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar