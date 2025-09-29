„Mulțumesc frumos tuturor cetățenilor Republicii Moldova care au participat ieri la vot, în satele mici, în orașele mari, în țară sau peste hotare fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni, nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Vă mulțumesc din suflet”, a declarat Maia Sandu în prima apariție după anunțarea rezultatelor parțiale.

Președintele a subliniat că unitatea cetățenilor a fost esențială pentru succesul scrutinului din Republica Moldova.

„Ieri, dar și în săptămânile de campanie, am arătat că știm să fim uniți atunci când viitorul țării noastre este în primejdie. Trebuie să rămânem la fel de uniți și în efortul nostru de zi de zi pentru ca să participăm împreună la dezvoltarea Moldovei. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele și ne va ajuta să realizăm mai repede și mai bine programele de dezvoltare a țării”.

Maia Sandu a explicat că rezultatul alegerilor nu reprezintă victoria unui partid, ci a întregii țări.

„Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării. Și această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent pentru cine au votat”.

Șefa statului a subliniat direcția europeană a Moldovei: „Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană”.

De asemenea, Maia Sandu a criticat tentativele de destabilizare venite din exterior.

„În toată această perioadă Kremlinul a încercat să ne dezbine și să lovească în încrederea noastră în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați”.

În ceea ce privește viitorul guvern, președintele a punctat prioritățile: „Trebuie să facem reforma justiției. Trebuie să eliminăm definitiv fenomenul de cumpărare a voturilor. Partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii, mai ales cele cu privire la finanțare. Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm soluții”.

Potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, PAS a obținut peste 50% din voturi, ceea ce îi conferă o majoritate parlamentară. Prezența la urne a fost de peste 52%, iar diaspora a votat covârșitor pentru PAS, peste 78% dintre basarabenii din străinătate exprimându-și sprijinul pentru formațiunea condusă de Maia Sandu.

„Știu că unii dintre dvs. își fac griji. Viitoare guvernare trebuie să se asigure că nimeni nu este lăsat în urmă. Alegerile au trecut, știu că mulți sunteți obosiți. Acum e momentul să ne adunăm ce ne unește mai mult decât ceea ce ne desparte. Nu există învingători și învinși.”, a concluzionat Maia Sandu.

