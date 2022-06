„Zi istorică pentru Moldova: Consiliul European ne-a oferit statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pornim pe drumul spre UE, care va aduce moldovenilor mai multă bunăstare, mai multe oportunități și mai multă ordine în țara lor”, a comentat Maia Sandu, într-o postare pe pagina de Facebook.

„Lăudăm sincer decizia liderilor UE de a acorda statutul de candidat. Este un moment unic și istoric. Viiutorul Ucrainei este în UE”, a reacționat și Volodimir Zelenski, pe Twitter. Liderul de la Kiev a mulțumit pentru sprijin lui Charles Michel, șeful Consiliului European, și Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Sincerely commend EU leaders decision at #EUCO to grant ?? a candidate status. Its a unique and historical moment in ??-?? relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraines future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn